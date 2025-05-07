بالأرقام.. 5.7 مليون سائح زاروا المغرب حتى متم أبريل المنصرم
هبة بريس
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن المغرب استقبل 5,7 مليون سائح خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بنسبة نمو بلغت 23 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وذكر بلاغ للوزارة أن المغرب “سجل أداء استثنائيا باستقبال 5,7 مليون سائح حتى نهاية أبريل 2025، أي بزيادة 23 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافيا خلال 4 أشهر فقط من السنة الجارية”، مضيفا أن “هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم”.
وحسب المصدر ذاته، شهد شهر أبريل وحده توافد 1.7 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة مقارنة بنفس الشهر من 2024، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للمغرب وتخطيه للموسمية.
ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها إن رقم “مليون سائح إضافي في فترة تعتبر عادة هادئة ينبئ بموسم سياحي واعد خلال 2025”.
وأضافت عمور أن “هذه النتائج الاستثنائية تثبت فعالية خارطة طريق السياحة التي أطلقتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وهي للتذكير استراتيجية تركز على تثمين المؤهلات الفريدة لبلادنا، مع وضع أسس نمو سياحي مستدام”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
20 تعليقات
الحمد لله بلادنا كتزيد للقدام فمجال السياحة
السياحة بالمغرب كتسجل ارقام زوينة ومبشرة
هاد النتائج كتشجع على مزيد من الاستثمار فالسياحة
رقم مليون سائح إضافي ماشي ساهل وكيبين القوة ديال الجاذبية
التقارير الرسمية كتأكد اننا فالمسار الصحيح
المغرب دار خطوات كبيرة فتنمية السياحة المستدامة
كاين شغل حقيقي باش نوليو فمقدمة الوجهات العالمية
المغرب بقى كيجذب الزوار من كل انحاء العالم
الوزارة خدامة مزيان وكتحقق نتائج على ارض الواقع
العمل الجاد على خارطة الطريق بدا كيبان
كاين امل كبير فالموسم الجاي بفضل هاذ المؤشرات
ارتفاع عدد السياح كيأثر إيجابيا على الاقتصاد الوطني
هاد النجاح خاصو ينعكس على الحرفيين والمهنيين
مليون سائح إضافي فاربعة شهور رقم كبير
مجهودات الدولة كتعطي ثمارها فالميدان
هنيئا للمغرب بهاذ الإنجازات فالمجال السياحي
هاد الموسم غيكون فعلا واعد بحول الله
هاد النمو كيعكس ان المغرب وجهة مفضلة للسياح
هاد الدينامية خاصها تستمر طول العام
تجاوز الموسمية كيعني نجاح التخطيط السياحي