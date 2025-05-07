مطار البيضاء يطلق طلبي إبداء اهتمام دوليين لإنجاز محطة جديدة
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق دعوتين دوليتين لإبداء الاهتمام، تمهيداً لانطلاق مشروع ضخم يتمثل في بناء محطة جديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في خطوة استراتيجية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.
ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 15 مليون إلى 35 مليون مسافر بحلول عام 2030، مما سيجعل من مطار محمد الخامس البوابة الجوية الأولى للمملكة المغربية. ومن المقرر أن تكتمل أشغال المحطة الجديدة، التي تبلغ ميزانيتها التقديرية 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، في أفق نهاية عام 2029، مع إمكانية استقبال 20 مليون مسافر إضافي سنوياً.
وسيعزز المشروع مكانة مدينة الدار البيضاء كمركز جوي إقليمي يربط بين أوروبا، إفريقيا، والأمريكيتين، كما سيدعم توسع أنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالرحلات السياحية والدولية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية “مطارات 2030” التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، والتي تروم تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، لتكون أكثر ذكاء، استدامة، وكفاءة.
وستدمج المحطة الجديدة أحدث الابتكارات التكنولوجية في
طمجالات تسهيل تنقل المسافرين، النجاعة الطاقية، والمرونة المناخية، إضافة إلى تعزيز الاتصال عبر ربطها بشبكة القطار فائق السرعة (TGV) لتوفير تنقل سريع إلى الرباط في 30 دقيقة ومراكش في أقل من ساعة.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب طلبي إبداء اهتمام دوليين, الأول يهم شركة لإدارة البرنامج، تتولى مواكبة المكتب في الإشراف العام على المشروع والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وفقاً للمعايير الدولية، والثاني يهمّ شركة بناء أو تجمع شركات، تتكلف بالهندسة التفصيلية وإنجاز أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك دمج مختلف الأنظمة المطارية الموضوعة من طرف الشركات الأخرى.
ويعكس هذا المشروع الطموح الرغبة المغربية في جعل النقل الجوي محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والسياحية، ووسيلة لتعزيز حضور المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
تطوير المطارات كيواكب رؤية مغرب المستقبل
المشروع غادي يعاون بزاف فتنمية السياحة
استثمار خمسة عشر مليار درهم راه رقم كبير ومؤشر على الاهمية
هدا هو النوع من الاستثمارات لي كيخدمو البلاد
ملي يكون الربط مع مراكش فساعة فقط غادي يسهل بزاف ديال الامور
كيحاولو يكونو فالمستوى المطلوب قبل كأس العالم
هاد الشي غادي يخلق فرص شغل كثيرة فالمجال
مشروع كبير غادي يبدل وجه مطار محمد الخامس
مزيان يكون الربط مع التيجي في باش يسهل التنقل
خاص المتابعة تكون دقيقة باش يوصل المشروع فالوقت
هاد البنية التحتية غادي تدعم تنظيم المونديال
استراتيجية مطارات الفين وثلاثين باينة فيها الطموح
من المهم يكون الاستثمار مدروس ومحكم باش ينجح المشروع
مشروع كيبين اهمية الربط بين المدن الكبرى
كاين طموح باش يوصلو للمستوى العالمي فالمطارات
المطار غادي يولي واجهة حديثة للمملكة
مطار محمد الخامس غادي يوصل لخمسة وثلاثين مليون مسافر
هاد المحطة الجديدة غادي تبدل تجربة المسافر المغربي
ربط المطار بالقطار فائق السرعة فكرة زوينة بزاف
كاين تركيز كبير على النجاعة الطاقية والاستدامة
الدار البيضاء غادي تولي مركز جوي مهم فافريقيا
كاين تركيز على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة
الخطوط الملكية المغربية غادي تستافد بزاف من هاد التوسعة