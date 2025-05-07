مطار البيضاء يطلق طلبي إبداء اهتمام دوليين لإنجاز محطة جديدة

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق دعوتين دوليتين لإبداء الاهتمام، تمهيداً لانطلاق مشروع ضخم يتمثل في بناء محطة جديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في خطوة استراتيجية استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 15 مليون إلى 35 مليون مسافر بحلول عام 2030، مما سيجعل من مطار محمد الخامس البوابة الجوية الأولى للمملكة المغربية. ومن المقرر أن تكتمل أشغال المحطة الجديدة، التي تبلغ ميزانيتها التقديرية 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، في أفق نهاية عام 2029، مع إمكانية استقبال 20 مليون مسافر إضافي سنوياً.

وسيعزز المشروع مكانة مدينة الدار البيضاء كمركز جوي إقليمي يربط بين أوروبا، إفريقيا، والأمريكيتين، كما سيدعم توسع أنشطة شركة الخطوط الملكية المغربية، خاصة في ما يتعلق بالرحلات السياحية والدولية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية “مطارات 2030” التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، والتي تروم تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، لتكون أكثر ذكاء، استدامة، وكفاءة.

وستدمج المحطة الجديدة أحدث الابتكارات التكنولوجية في

طمجالات تسهيل تنقل المسافرين، النجاعة الطاقية، والمرونة المناخية، إضافة إلى تعزيز الاتصال عبر ربطها بشبكة القطار فائق السرعة (TGV) لتوفير تنقل سريع إلى الرباط في 30 دقيقة ومراكش في أقل من ساعة.

وفي هذا السياق، أطلق المكتب طلبي إبداء اهتمام دوليين, الأول يهم شركة لإدارة البرنامج، تتولى مواكبة المكتب في الإشراف العام على المشروع والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية وفقاً للمعايير الدولية، والثاني يهمّ شركة بناء أو تجمع شركات، تتكلف بالهندسة التفصيلية وإنجاز أشغال بناء المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك دمج مختلف الأنظمة المطارية الموضوعة من طرف الشركات الأخرى.

ويعكس هذا المشروع الطموح الرغبة المغربية في جعل النقل الجوي محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والسياحية، ووسيلة لتعزيز حضور المملكة في محيطها الإقليمي والدولي.