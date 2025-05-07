الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد.. الأشغال تدخل مراحلها النهائية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد بلغت حوالي 65%، مما يعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.
و حسب مسؤولي شركة ADM projets، فيهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية في المنطقة، وتسهيل حركة النقل بين الدار البيضاء وبرشيد، مما سيساهم في تقليص مدة السفر وتحسين السلامة الطرقية.
و تمتد الأشغال على مسافة تقارب 29 كيلومترا، وتشمل إنشاء ممرات علوية وسفلية، بالإضافة إلى تجهيزات تقنية متطورة لضمان جودة وسلامة السير، حيث ستكون هاته الطريق بست مسارات، ثلاثة في كل اتجاه.
تفاصيل أوفى في المقطع التالي:تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
42 تعليقات
إنجاز مهم لتحسين البنية التحتية
هاد الأشغال جاية فالموعد المناسب قبل الصيف
هاد الطريق غادي تنقص الازدحام فالطرق القديمة
تيط مليل وبرشيد غادي تستافد بزاف من هاد الطريق
الأشغال قربات تسالي وهذا خبر زوين
هاد الطريق غادي تساهم فتنمية المنطقة
مشروع مهم غادي يخفف الضغط على الطريق الحالية بين الدار البيضاء وبرشيد
كاين أمل فمشاريع بحال هادي لتحسين النقل والسلامة فالبلاد
الطريق بست مسارات غادي تسهل الحركة وتقلل من الحوادث
غادي يحسن من حركة السير فالمنطقة
تقدم الأشغال بنسبة 65 كيبين الجدية فالعمل وسرعة الإنجاز
الطريق بست مسارات غادي تسهل الحركة وتقلل من الحوادث
مشروع مهم غادي يخفف الضغط على الطريق الحالية بين الدار البيضاء وبرشيد
هنيئا للسكان ديال المنطقتين بهاد الطريق
الطريق بست مسارات غادي تسهل الحركة وتقلل من الحوادث
خاص تكون الجودة فالتنفيذ باش يدوم المشروع ويخدم المواطنين
البنية التحتية القوية ضرورية لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار
برافو على تسريع وتيرة الأشغال
البنية التحتية القوية ضرورية لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار
خاص تكون الجودة فالتنفيذ باش يدوم المشروع ويخدم المواطنين
البنية التحتية القوية ضرورية لتنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار
تطور كبير فمجال النقل واللوجستيك
خاص تكون الجودة فالتنفيذ باش يدوم المشروع ويخدم المواطنين
تقدم الأشغال بنسبة 65 كيبين الجدية فالعمل وسرعة الإنجاز
تقدم الأشغال بنسبة 65 كيبين الجدية فالعمل وسرعة الإنجاز
نتمنى يفتحو الطريق فالقريب العاجل
كاين أمل فمشاريع بحال هادي لتحسين النقل والسلامة فالبلاد
مشروع مهم غادي يخفف الضغط على الطريق الحالية بين الدار البيضاء وبرشيد
كاين أمل فمشاريع بحال هادي لتحسين النقل والسلامة فالبلاد
البنية التحتية فالمغرب ولات كتحسن سنة بعد سنة
الطريق السيار عنصر مهم فالربط بين المدن
الربط بين تيط مليل وبرشيد غادي يعطي دفعة للاقتصاد المحلي
الأشغال ديال الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد داخلة مراحلها الأخيرة
سكان تيط مليل وبرشيد فرحانين بهاد المشروع
غادي يكون تنقل أسهل وأسرع بين المنطقتين
خبر مفرح لسكان تيط مليل وبرشيد
الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد غادي يسهل التنقل بزاف
المشروع هذا كان منتظر من مدة طويلة
تشييد الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد يقترب من الاكتمال
هاد الطريق غادي تولي ممر رئيسي فالإقليم
إنه مشروع استراتيجي ومهم
كاين تقدم واضح فالأشغال ديال الطريق السيار