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الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد.. الأشغال تدخل مراحلها النهائية

الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد.. الأشغال تدخل مراحلها النهائية

7 مايو، 2025 - 10:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن نسبة تقدم أشغال مشروع الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد بلغت حوالي 65%، مما يعكس تقدما ملحوظا في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

و حسب مسؤولي شركة ADM projets، فيهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية في المنطقة، وتسهيل حركة النقل بين الدار البيضاء وبرشيد، مما سيساهم في تقليص مدة السفر وتحسين السلامة الطرقية.

و تمتد الأشغال على مسافة تقارب 29 كيلومترا، وتشمل إنشاء ممرات علوية وسفلية، بالإضافة إلى تجهيزات تقنية متطورة لضمان جودة وسلامة السير، حيث ستكون هاته الطريق بست مسارات، ثلاثة في كل اتجاه.

تفاصيل أوفى في المقطع التالي:

7 مايو، 2025 - 10:33 صباحًا
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  33. الأشغال ديال الطريق السيار بين تيط مليل وبرشيد داخلة مراحلها الأخيرة

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