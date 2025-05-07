مدير مشاريع “لوطوروت” لهبة بريس: “الأشغال غتسالي قبل الموعد المتفق عليه”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في تصريح خص به هبة بريس، أكد عمر سيقال المدير العام لشركة ADM projects بأن الأشغال التي تشهدها العديد من المحاور بالطرق السيارة في بلادنا ستنتهي قبل المواعيد المحددة و المتفق عليها مع الشركات المكلفة بالإنجاز.
و استدل سيقال بمثال عن مشروع الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد حيث أكد بأن الأشغال تنفذ وفق جدول زمني محدد، حيث انطلقت في أكتوبر 2024، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 22 شهرا، أي بحلول منتصف عام 2026، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مضيفا بأن كل التوقعات تفيد بكون نهاية الأشغال فعليا ستكون قبل ذلك بأسابيع.
هذا و شدد ذات المسؤول على أن هاته المشاريع كعقدة سيدي معروف و عين حرودة المحمدية و الطريق السيار القاري بين الرباط و الدار البيضاء هي جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير شبكة الطرق السيارة في المغرب، وتعزيز الربط بين المدن، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تفاصيل أوفى في المقطع التالي:تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
78 تعليقات
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
هاد الطريق السيار غادي يربط مدن مهمة
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
هاد المشاريع كتعاون فالتنمية الاقتصادية
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
المسؤول كيهضر على الجودة والسلامة فالأشغال
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
بداو الخدمة فشهر عشرة ديال 2024
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
الانتهاء من الأشغال قبل 2026 غادي يكون إنجاز مهم
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
إلى كملو حتى عين حرودة وسيدي معروف راه غادي يبدلو وجه الربط بين المدن
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
خدامين مزيان فمشروع تيط مليل برشيد
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
مزيان تكون عندنا رؤية استراتيجية للطرق ماشي غير ترقيعات
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
خبر زوين إلى كانو غاديين يكملو الأشغال قبل الوقت
الطريق السيار بين الرباط وكازا غادي يكون بحلة جديدة
المغرب محتاج بزاف لهاد البنيات التحتية باش يتحرك الاقتصاد
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
الجودة والسلامة خاصهم يبقاو أولوية فكل مشروع
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
طريق تيط مليل برشيد غادي تريح بزاف ديال الناس من الزحام
برافو إلى كانوا محترمين المواعيد وكيخدمو بجودة عالية
خدمة فهاد المشاريع كتخلق فرص شغل وتحرك بزاف ديال القطاعات
المدير العام عطى تفاصيل دقيقة على التقدم
هاد المشاريع داخلة فاستراتيجية وطنية
غادي يساليو قبل الوقت المتفق عليه
كيتبعو جدول زمني دقيق ومحدد
بغينا نشوفو الربط بين المدن كيتحسن
كاينة التزامات بالجودة فهاد الطرق