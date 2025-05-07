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مدير مشاريع "لوطوروت" لهبة بريس: "الأشغال غتسالي قبل الموعد المتفق عليه"

مدير مشاريع “لوطوروت” لهبة بريس: “الأشغال غتسالي قبل الموعد المتفق عليه”

7 مايو، 2025 - 11:23 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

في تصريح خص به هبة بريس، أكد عمر سيقال المدير العام لشركة ADM projects بأن الأشغال التي تشهدها العديد من المحاور بالطرق السيارة في بلادنا ستنتهي قبل المواعيد المحددة و المتفق عليها مع الشركات المكلفة بالإنجاز.

و استدل سيقال بمثال عن مشروع الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد حيث أكد بأن الأشغال تنفذ وفق جدول زمني محدد، حيث انطلقت في أكتوبر 2024، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 22 شهرا، أي بحلول منتصف عام 2026، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مضيفا بأن كل التوقعات تفيد بكون نهاية الأشغال فعليا ستكون قبل ذلك بأسابيع.

هذا و شدد ذات المسؤول على أن هاته المشاريع كعقدة سيدي معروف و عين حرودة المحمدية و الطريق السيار القاري بين الرباط و الدار البيضاء هي جزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير شبكة الطرق السيارة في المغرب، وتعزيز الربط بين المدن، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

تفاصيل أوفى في المقطع التالي:

7 مايو، 2025 - 11:23 صباحًا
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