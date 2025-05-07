شركات مغربية تفوز بأغلب صفقات إنجاز الطريق السيار القاري الرباط البيضاء

هبة بريس

يشهد مشروع الطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط تطورات متسارعة، تؤكد مكانته ضمن أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية تهدف إلى تحديث الشبكة الطرقية بين المدينتين، وتخفيف الضغط المروري، ما سينعكس إيجابًا على حركة التنقل والنشاط الاقتصادي بالمنطقة.

الشركات المكلفة بتنفيذ المشروع

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عن المقاولات المكلفة بإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على ثلاثة مسارات ويشمل تسعة أشطر مختلفة، من المنتظر الانتهاء منها خلال 30 شهراً.

انطلاق الأشغال من الشطر الأول

وستنطلق الأشغال من الشطر الأول الذي يربط بين الطريق المداري للدار البيضاء ومنطقة واد المالح، والذي عهدت به الشركة إلى مقاولة “Mojazin” بميزانية تقدر بحوالي 653 مليون درهم.

أشطر متتالية بميزانيات ضخمة

ويتبع ذلك الشطر الثاني الذي يمتد من واد المالح إلى واد نفيفخ، والذي تتكلف بإنجازه شركة “El Hallaoui” بغلاف مالي يبلغ 627 مليون درهم، وهي نفس الشركة التي ستُنجز الشطر الثالث بين واد نفيفخ وواد الغبار، بميزانية تُقدر بـ988 مليون درهم.

تحالفات دولية لإنجاز الأشطر الكبرى

أما الشطر الرابع، الذي يربط بين واد الغبار وواد الشراط، فقد أُسند إلى تحالف بين شركتي “CHINA RAILWAY NO.4” و”SNTRO”، بكلفة مالية تفوق 1.1 مليار درهم، في حين سيتكلف تحالف آخر، مكون من “Aleq” و”CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION”، بإنجاز الشطر الخامس الممتد من واد الشراط إلى واد يكم، بميزانية تقدر بـ749 مليون درهم.

مواصلة الأشغال على الطريق الجهوية

كما سيُنجز نفس هذا التحالف أيضًا الشطر السادس الذي يربط واد يكم بالطريق الجهوية رقم 4022، بتكلفة تبلغ 574 مليون درهم.

أشغال فنية وجسور استراتيجية

وفيما يتعلق بالأشغال الفنية، فسيشمل الشطر السابع بناء جسر على وادي الحصار، والذي ستشرف عليه شركة “Jet Contractors” بغلاف مالي يصل إلى 126 مليون درهم.

كما ستتولى شركة “SEPROB” إنجاز الشطر الثامن، الذي يتضمن تشييد جسرين على وادي الغبار ووادي المحصر، بتكلفة إجمالية تبلغ 129 مليون درهم.

إلغاء الشطر التاسع

أما الشطر التاسع، الذي كان مبرمجًا لتشييد جسرين على وادي الشراط وواد يكم، فقد تم إلغاؤه.

مشروع واعد لتعزيز الربط الاقتصادي

ويُعد هذا المشروع الواعد خطوة متقدمة نحو تعزيز الربط بين قطبي الاقتصاد المغربي، وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير، بما يواكب النمو العمراني والتجاري بين الدار البيضاء والرباط.