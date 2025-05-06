المغرب يترأس الدورة الـ 20 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات

هبة بريس

تتولى المملكة المغربية، ممثلة في عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، رئاسة الدورة العشرين لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 إلى 9 ماي 2025.

تركيز المنتدى على استراتيجية الغابات الأممية

تُعنى هذه الدورة بتقييم التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات للفترة 2017-2030، حيث تتركز النقاشات حول تعزيز الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للنظم الغابوية، وتعبئة التمويلات، وتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتحسين الحوكمة لأجل تدبير مستدام للغابات.

عرض الاستراتيجية المغربية “غابات المغرب 2020-2030”

خلال هذا المنتدى، قدم المغرب استراتيجيته الوطنية “غابات المغرب 2020-2030” كنموذج شامل يستجيب للتحديات البيئية العالمية، مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وأكد عبد الرحيم هومي على دور هذه الاستراتيجية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مكافحة الفقر، واستعادة النظم البيئية، وتوسيع الولوج إلى الطاقة النظيفة.

حدث دولي مرتقب في أكادير سنة 2025

أعلن المغرب عن تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2025 بمدينة أكادير، يتمحور حول تدبير الغابات المجتمعية، والابتكار التكنولوجي، وآليات التمويل المستدام. ويهدف الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتقديم حلول ملموسة تدعم توجهات المنتدى الأممي.

المغرب نائب رئيس المنتدى باسم القارة الإفريقية

في سنة 2024، تم انتخاب المغرب، ممثلاً في عبد الرحيم هومي، نائبًا لرئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات للفترة 2024–2026، باسم القارة الإفريقية، في اعتراف دولي بالجهود المغربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

حول منتدى الأمم المتحدة للغابات

تأسس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات سنة 2000 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويُعتبر هيئة دولية تُعنى بتعزيز إدارة وحماية وتطوير الغابات بمختلف أنواعها بشكل مستدام على المستوى العالمي.