close button
منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات

المغرب يترأس الدورة الـ 20 لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات

6 مايو، 2025 - 7:42 مساءً
0

هبة بريس

تتولى المملكة المغربية، ممثلة في عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، رئاسة الدورة العشرين لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 5 إلى 9 ماي 2025.

تركيز المنتدى على استراتيجية الغابات الأممية

تُعنى هذه الدورة بتقييم التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة بشأن الغابات للفترة 2017-2030، حيث تتركز النقاشات حول تعزيز الأدوار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للنظم الغابوية، وتعبئة التمويلات، وتعزيز التعاون العلمي والتقني، وتحسين الحوكمة لأجل تدبير مستدام للغابات.

عرض الاستراتيجية المغربية “غابات المغرب 2020-2030”

خلال هذا المنتدى، قدم المغرب استراتيجيته الوطنية “غابات المغرب 2020-2030” كنموذج شامل يستجيب للتحديات البيئية العالمية، مثل التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي. وأكد عبد الرحيم هومي على دور هذه الاستراتيجية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مكافحة الفقر، واستعادة النظم البيئية، وتوسيع الولوج إلى الطاقة النظيفة.

حدث دولي مرتقب في أكادير سنة 2025

أعلن المغرب عن تنظيم مؤتمر دولي في يونيو 2025 بمدينة أكادير، يتمحور حول تدبير الغابات المجتمعية، والابتكار التكنولوجي، وآليات التمويل المستدام. ويهدف الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وتقديم حلول ملموسة تدعم توجهات المنتدى الأممي.

المغرب نائب رئيس المنتدى باسم القارة الإفريقية

في سنة 2024، تم انتخاب المغرب، ممثلاً في عبد الرحيم هومي، نائبًا لرئيس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات للفترة 2024–2026، باسم القارة الإفريقية، في اعتراف دولي بالجهود المغربية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

حول منتدى الأمم المتحدة للغابات

تأسس منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات سنة 2000 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، ويُعتبر هيئة دولية تُعنى بتعزيز إدارة وحماية وتطوير الغابات بمختلف أنواعها بشكل مستدام على المستوى العالمي.

6 مايو، 2025 - 7:42 مساءً
0

مقالات ذات صلة

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

وزير الشؤون الإسلامية السعودي يزور المغرب لتعزيز التعاون الديني

2025-05-06 / 22:37
واحات وقصبات أكدز

أكدز.. واحات وقصبات تاريخية تندثر بصمت في انتظار تدخل…

2025-05-06 / 22:31
مطرح عشوائي

مراكش.. السلطات المحلية تزيل مطرحاً عشوائياً بمحاذاة الإقامة الملكية

2025-05-06 / 21:59
المحكمة الابتدائية بإنزكان

إنزكان.. توقيف “سمسار محاكم” متلبس بالنصب على سيدة

2025-05-06 / 20:57
حالة الطقس

الطقس غدا الأربعاء.. أجواء حارة ورياح قوية في بعض…

2025-05-06 / 20:39
الأستاذ جواد الركراكي

إصابة الأستاذ جواد الركراكي تكشف تقصيرا مؤسسيا يستدعي تدخلا…

2025-05-06 / 20:28
صورة تعبيرية

إنطلاق عملية استقبال طلبات دعم الصحافة من 14 مايو…

2025-05-06 / 19:08
صورة من الأرشيف

المغرب يدخل خانة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة

2025-05-06 / 18:32
البيضاء.. تجار قيسارية بدر يحتجون بسبب "الفراشة" ويطالبون بتدخل الوالي (فيديو)

البيضاء.. تجار قيسارية بدر يحتجون بسبب “الفراشة” ويطالبون بتدخل…

2025-05-06 / 17:56
مليلية المحتلة تُدشّن والناظور تئن.. مستشفى جامعي يُفتتح وجاره الإقليمي يصدأ في صمت

مليلية المحتلة تُدشّن والناظور تئن.. مستشفى جامعي يُفتتح وجاره…

2025-05-06 / 17:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى