الطقس غدا الأربعاء.. أجواء حارة ورياح قوية في بعض المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأربعاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما شرق الأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء أحيانا غائمة جزئيا مع نزول قطرات متفرقة بالمنطقة الشرقية، وبالريف، وبالأطلسين الكبير والمتوسط. فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالواجهة المتوسطية.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح بالسهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، وولماس وقرب السواحل الجنوبية.

ويتوقع تسجيل هبات لرياح قوية نسبيا وهبات رياح رملية محلية بالأطلس الصغير، وبالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا مابين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط، وولماس، وستكون مابين 20 و21 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية ومابين 10 إلى 15 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد بعض الانخفاض بالسهول الأطلسية الوسطى والسواحل الجنوبية وبعض الارتفاع في باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ومحليا هائجا جنوب رأس بارباس.