بعد دخول الشركة الجديدة بسطات...فواتير الكهرباء تحرق جيوب الزبناء

هبة بريس_ سطات

لاحديث اليوم داخل أروقة المجتمع السطاتي إلا عن حجم تكلفة فواتير الكهرباء المنزلية المثيرة للجدل والمستغربة أحيانا.

فمع دخول خدمات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بسطات، بدأ الفواتير تتقاطر على الزبناء بأثمنة اعتبروها أصحابها بالخيالية والمثيرة للاستغراب، ومن الناس من وصف الأمر بلهيب الزيادات الصاروخية في الفواتير الشهرية الخاصة بالاستهلاك المنزلي، مما يطرح علامات استفهام حول الطريقة التي تتم بها عملية تتبع وضبط العدادات.

العديد من المواطنين تائهون يستفسرون ولا من مجيب، إلا شعار ” خلص عاد سير شكي” هو الغالب أحيانا.

واقع يسائل الجهات المعنية لوضع حد لاستفسارات المواطنين عن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع المفاجئ، داعين القائمين على هذه الشركة إلى التفاعل مع مطالب الزبناء عبر تقديم أجوبة شافية كافية تتناسب وخصوصيات المنطقة والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع السطاتي.

مواطنون آخرون قالوا بأن عداداتهم لم تزرها أعوان المراقبة، ليبقى منطق تقدير الاستهلاك هو السائد، قبل أن يتفاجؤوا أخيرا بفاتورات ملتهبة تضعهم في أشطر ثالثة ورابعة بقيمة مرتفعة..