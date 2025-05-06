تعثر ملفات الشؤون القروية بجهة فاس مكناس: بطء الإجراءات وتدخل مجلس الوصاية

هبة بريس- مكتب فاس

تشهد مصالح الشؤون القروية بعمالات جهة فاس مكناس، التابعة لوزارة الداخلية، تراكماً ملحوظاً في معالجة عدد من الملفات الإدارية والتنموية المرتبطة بالجماعات القروية.

ويعزى هذا التعثر – حسب مصادر محلية – إلى بطء مساطر المصادقة داخل مجلس الوصاية بالرباط، مما يؤدي إلى تأجيل تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وانتظارية الساكنة.

العديد من الملفات، التي تهم تفويت العقارات الجماعية أو إعادة تنظيم الأراضي السلالية، تبقى عالقة لأشهر، بل أحياناً لسنوات مضت، بسبب عدم البت فيها من طرف الجهات الوصية.

هذا الوضع يخلق تذمراً واسعاً في صفوف المواطنين والمنتخبين المحليين، ويعرقل جهود التنمية القروية التي تراهن عليها الدولة في إطار برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما يطرح هذا التعثر تساؤلات حول نجاعة منظومة التدبير الإداري، ويدعو إلى ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر، وكذا تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انسيابية معالجة الملفات وضمان مصالح الساكنة المحلية.

إن الدفع بعجلة التنمية القروية يمر حتماً عبر إصلاح منظومة تدبير الأراضي السلالية وتفعيل مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في عمل مجلس الوصاية بالرباط، خدمةً للتنمية العادلة والمتوازنة.