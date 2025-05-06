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مطرح عشوائي
مطرح عشوائي

مراكش.. السلطات المحلية تزيل مطرحاً عشوائياً بمحاذاة الإقامة الملكية

6 مايو، 2025 - 9:59 مساءً
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مراكش – هبة بريس

في خطوة ميدانية تعكس يقظة السلطات المحلية وحرصها على تحسين الوضع البيئي، أشرفت السلطات المحلية بمنطقة النخيل بمراكش، يوم أمس الإثنين 5 ماي الجاري، على عملية كبرى لإزالة مطرح عشوائي للنفايات بمحاذاة الإقامة الملكية بمدينة مراكش، وذلك استجابةً لشكايات متكررة من السكان المتضررين من تدهور المحيط البيئي.

وقد جرت العملية بتنسيق بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي، وشهدت تعبئة مكثفة للموارد البشرية واللوجستيكية، حيث سخرت شركات النظافة المفوَّض لها أسطولاً من الشاحنات والجرافات، عملت على رفع الأتربة والنفايات المنزلية ومخلفات البناء المتراكمة منذ شهور. وقد ساهم هذا التدخل في إعادة الاعتبار للمنظر العام للمنطقة، التي تُعد من الفضاءات الحيوية المجاورة لمنشآت ذات طابع سيادي.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها السلطات المحلية بمراكش لمواجهة المظاهر العشوائية التي تسيء إلى صورة المدينة وتهدد الصحة العامة، لا سيما في ظل ازدياد حالات تحويل الملك العمومي إلى مطارح غير قانونية من قبل بعض المخالفين.

وقد لقيت هذه الخطوة استحساناً واسعاً من قبل الساكنة، التي أعربت عن ارتياحها للسرعة التي تم بها التفاعل مع مطالبها، مشيدةً بالصرامة التي باتت تميز تدخلات السلطات في مثل هذه الملفات. كما طالبت، في المقابل، بتكثيف دوريات المراقبة واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات المسيئة للمدينة وبيئتها.

وتؤكد هذه العملية مرة أخرى أهمية التشارك بين السلطات والمواطنين في الحفاظ على نظافة المجال العام، والتصدي لكل مظاهر التلوث والإهمال التي تشوه صورة واحدة من أهم المدن السياحية بالمملكة.

6 مايو، 2025 - 9:59 مساءً
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