مراكش.. السلطات المحلية تزيل مطرحاً عشوائياً بمحاذاة الإقامة الملكية
مراكش – هبة بريس
في خطوة ميدانية تعكس يقظة السلطات المحلية وحرصها على تحسين الوضع البيئي، أشرفت السلطات المحلية بمنطقة النخيل بمراكش، يوم أمس الإثنين 5 ماي الجاري، على عملية كبرى لإزالة مطرح عشوائي للنفايات بمحاذاة الإقامة الملكية بمدينة مراكش، وذلك استجابةً لشكايات متكررة من السكان المتضررين من تدهور المحيط البيئي.
وقد جرت العملية بتنسيق بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي، وشهدت تعبئة مكثفة للموارد البشرية واللوجستيكية، حيث سخرت شركات النظافة المفوَّض لها أسطولاً من الشاحنات والجرافات، عملت على رفع الأتربة والنفايات المنزلية ومخلفات البناء المتراكمة منذ شهور. وقد ساهم هذا التدخل في إعادة الاعتبار للمنظر العام للمنطقة، التي تُعد من الفضاءات الحيوية المجاورة لمنشآت ذات طابع سيادي.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من المبادرات التي تقودها السلطات المحلية بمراكش لمواجهة المظاهر العشوائية التي تسيء إلى صورة المدينة وتهدد الصحة العامة، لا سيما في ظل ازدياد حالات تحويل الملك العمومي إلى مطارح غير قانونية من قبل بعض المخالفين.
وقد لقيت هذه الخطوة استحساناً واسعاً من قبل الساكنة، التي أعربت عن ارتياحها للسرعة التي تم بها التفاعل مع مطالبها، مشيدةً بالصرامة التي باتت تميز تدخلات السلطات في مثل هذه الملفات. كما طالبت، في المقابل، بتكثيف دوريات المراقبة واتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات المسيئة للمدينة وبيئتها.
وتؤكد هذه العملية مرة أخرى أهمية التشارك بين السلطات والمواطنين في الحفاظ على نظافة المجال العام، والتصدي لكل مظاهر التلوث والإهمال التي تشوه صورة واحدة من أهم المدن السياحية بالمملكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
28 تعليقات
المطرح كان كيأثر على الصحة والريحة والبيئة ديال السكان
الناس فرحات بهاد المبادرة اللي كانت ضرورية من مدة طويلة
الناس فرحات بهاد المبادرة اللي كانت ضرورية من مدة طويلة
الصرامة مع المخالفين غادي تخلي الناس تحترم الفضاء العام
الناس فرحات بهاد المبادرة اللي كانت ضرورية من مدة طويلة
برافو للساكنة اللي صوتها وصل وفرض التغيير بمنطق حضاري
خاص المراقبة تستمر ومايتسناوش حتى تتراكم الأزبال عاد يتحركو
الناس فرحات بهاد المبادرة اللي كانت ضرورية من مدة طويلة
الصرامة مع المخالفين غادي تخلي الناس تحترم الفضاء العام
المطرح كان كيأثر على الصحة والريحة والبيئة ديال السكان
خاص المراقبة تستمر ومايتسناوش حتى تتراكم الأزبال عاد يتحركو
النظافة مسؤولية الجميع وماشي غير السلطات اللي خاصها تتحرك
خاص المراقبة تستمر ومايتسناوش حتى تتراكم الأزبال عاد يتحركو
النظافة مسؤولية الجميع وماشي غير السلطات اللي خاصها تتحرك
برافو للساكنة اللي صوتها وصل وفرض التغيير بمنطق حضاري
المطرح كان كيأثر على الصحة والريحة والبيئة ديال السكان
مراكش مدينة سياحية وخص المنظر العام ديالها يبقى فالمستوى
مراكش مدينة سياحية وخص المنظر العام ديالها يبقى فالمستوى
المطرح كان كيأثر على الصحة والريحة والبيئة ديال السكان
مراكش مدينة سياحية وخص المنظر العام ديالها يبقى فالمستوى
برافو للساكنة اللي صوتها وصل وفرض التغيير بمنطق حضاري
النظافة مسؤولية الجميع وماشي غير السلطات اللي خاصها تتحرك
مراكش مدينة سياحية وخص المنظر العام ديالها يبقى فالمستوى
الصرامة مع المخالفين غادي تخلي الناس تحترم الفضاء العام
خاص المراقبة تستمر ومايتسناوش حتى تتراكم الأزبال عاد يتحركو
الصرامة مع المخالفين غادي تخلي الناس تحترم الفضاء العام
النظافة مسؤولية الجميع وماشي غير السلطات اللي خاصها تتحرك
برافو للساكنة اللي صوتها وصل وفرض التغيير بمنطق حضاري