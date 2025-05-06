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المحكمة الابتدائية بإنزكان
المحكمة الابتدائية بإنزكان

إنزكان.. توقيف “سمسار محاكم” متلبس بالنصب على سيدة

6 مايو، 2025 - 8:57 مساءً
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هبة بريس – إنزكان

كشفت مصادر مطلعة لـ”هبة بريس” أن عناصر الشرطة العاملة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وبتعليمات من النيابة العامة، تمكنت اليوم الثلاثاء 6 ماي الجاري من توقيف شخص يمتهن النصب والاحتيال على المتقاضين، ويقوم بابتزازهم بمحيط المحكمة الابتدائية بالمدينة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيه حاول النصب على سيدة، بعدما أوهمها بقدرته على إطلاق سراح أحد أقاربها مقابل مبلغ مالي، مدعيًا أنه ضابط شرطة وله نفوذ يمكنه من التدخل.

وقد جرى توقيف المعني بالأمر بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، متلبسًا بمحاولة تنفيذ عملية النصب على الضحية.

وبعد الاستماع إليه في محضر رسمي، أمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث والاستماع إلى الضحية.

وتندرج هذه العملية ضمن حملة واسعة دشنتها النيابة العامة بإنزكان لمحاربة “سماسرة المحاكم”، حيث تم توقيف عدد منهم وتقديمهم إلى العدالة.

6 مايو، 2025 - 8:57 مساءً
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