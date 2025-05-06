مليلية المحتلة تُدشّن والناظور تئن.. مستشفى جامعي يُفتتح وجاره الإقليمي يصدأ في صمت
هبة بريس – محمد زريوح
في وقت تشهد فيه مدينة مليلية المحتلة طفرة في بنيتها الصحية مع اقتراب افتتاح مستشفاها الجامعي الجديد، يعيش إقليم الناظور حالة من الترقب المشوب بالغضب، بعدما تحوّل مشروع مستشفاه الإقليمي إلى ما يشبه “السراب الصحي”، في ظل تأخير غير مبرر طال أمده منذ عام 2017.
فبينما أعلنت صابرينا موح، المندوبة الحكومية بمليلية، بفخر عن حصول المستشفى الجامعي على رخصة السكن الأولى، مؤكدة أن هذه الخطوة الحاسمة تفتح الباب أمام انطلاق الخدمات الصحية رسمياً، لا تزال ساكنة الناظور تنتظر بمرارة تحقيق وعود لم تجد طريقها للتنفيذ، رغم مرور أكثر من سبع سنوات على انطلاق الأشغال.
موح لم تُخفِ انزعاجها من البطء الذي رافق استصدار الترخيص، الذي طال انتظاره منذ أكتوبر 2024، وعلّقت بسخرية على الإجراءات الإدارية المعقدة، في إشارة ضمنية إلى وجود اختلالات بيروقراطية تعرقل إنجاز المشاريع الحيوية. ورغم ذلك، فإن مليلية تشق طريقها بثبات نحو افتتاح ما وصفته المسؤولة بـ”أكبر صرح صحي تشهده المدينة المحتلة على الإطلاق”، في إطار شراكة حكومية مع معهد “Ingesa”، الذي أشرف على جميع مراحل البناء والتجهيز.
وبينما تتجه الأنظار في مليلية المحتلة نحو مرحلة نقل الأقسام الطبية من المستشفى القديم “كوماركال” إلى المؤسسة الجامعية الحديثة، تترنح تطلعات ساكنة الناظور وسط صمت الجهات المعنية، التي لم تقدم حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن مآل المستشفى الإقليمي، ولا عن أسباب التأخير المزمن الذي أضحى مادة دسمة للانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد بلغت تكلفة المشروع في مليلية نحو 120 مليون يورو، وهو رقم يعكس حجم الرهان على تطوير القطاع الصحي هناك، في وقت لم يُفصح فيه عن الميزانية المخصصة لمشروع الناظور المتعثر، والذي لم يتجاوز حدود البنايات الإسمنتية الفارغة، دون تجهيزات أو موارد بشرية مرئية في الأفق.
الفرق الصارخ بين المدينتين المتجاورتين يطرح سؤالاً موجعًا: هل حقًا يُعامل المواطن المغربي بنفس الجدية التي تُعامل بها ساكنة مليلية المحتلة؟ وهل بات الحق في العلاج رهينة حسابات سياسية أو عراقيل إدارية لا تهم سوى المتنفذين؟
إلى أن يتحقق الحلم، سيبقى مستشفى الناظور شاهداً صامتاً على وعود معلقة، ومَعلمًا من معالم التفاوت المجالي في أبسط الحقوق: الحق في الصحة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
43 تعليقات
الناس فالناظور فقدو الثقة فالوعود اللي كاتعطاهم كل عام بلا نتيجة
الحكومة خاصها تخرج توضح للناس علاش المشروع واقف وعلاش كيتأخر بهاد الشكل
المستشفى ديال الناظور ولى بحال البناية المسكونة بلا روح لا تجهيزات لا خدمة
المستشفى ديال الناظور ولى بحال البناية المسكونة بلا روح لا تجهيزات لا خدمة
كاين فرق كبير بين مليلية والناظور وكأننا ماشي فبلاد وحدة ولا تحت نفس الدولة
المقارنة بين مليلية والناظور كتبين أن المشكل ماشي فالإمكانات بل فالإرادة والنية الحقيقية
الساكنة كتحس بالحكرة وكأن الحق فالصحة ماشي من حقها بحال باقي المدن
الحكومة خاصها تخرج توضح للناس علاش المشروع واقف وعلاش كيتأخر بهاد الشكل
المقارنة بين مليلية والناظور كتبين أن المشكل ماشي فالإمكانات بل فالإرادة والنية الحقيقية
الساكنة كتحس بالحكرة وكأن الحق فالصحة ماشي من حقها بحال باقي المدن
المقارنة بين مليلية والناظور كتبين أن المشكل ماشي فالإمكانات بل فالإرادة والنية الحقيقية
المقارنة بين مليلية والناظور كتبين أن المشكل ماشي فالإمكانات بل فالإرادة والنية الحقيقية
كيفاش الدولة ما كتديرش الاهتمام الكافي لجهة الناظور الصحية
المستشفى ديال الناظور ولى بحال البناية المسكونة بلا روح لا تجهيزات لا خدمة
كاين فرق كبير بين مليلية والناظور وكأننا ماشي فبلاد وحدة ولا تحت نفس الدولة
كاين فرق كبير بين مليلية والناظور وكأننا ماشي فبلاد وحدة ولا تحت نفس الدولة
الساكنة كتحس بالحكرة وكأن الحق فالصحة ماشي من حقها بحال باقي المدن
مستشفى مليلية الجامعي غادي يكون إضافة كبيرة وواحد الفجوة بين الناظور ومليلية
الساكنة كتحس بالحكرة وكأن الحق فالصحة ماشي من حقها بحال باقي المدن
المستشفى ديال الناظور ولى بحال البناية المسكونة بلا روح لا تجهيزات لا خدمة
الحكومة خاصها تخرج توضح للناس علاش المشروع واقف وعلاش كيتأخر بهاد الشكل
كاين فرق كبير بين مليلية والناظور وكأننا ماشي فبلاد وحدة ولا تحت نفس الدولة
واش الحكومة مشغولة بمليلية وكتنسى الجوار ديالها
الحكومة خاصها تخرج توضح للناس علاش المشروع واقف وعلاش كيتأخر بهاد الشكل
الناس فالناظور فقدو الثقة فالوعود اللي كاتعطاهم كل عام بلا نتيجة
الناس فالناظور فقدو الثقة فالوعود اللي كاتعطاهم كل عام بلا نتيجة
الناس فالناظور فقدو الثقة فالوعود اللي كاتعطاهم كل عام بلا نتيجة
كيفاش مليلية كتسبق الناظور فالمستشفيات والجهة المجاورة في الصمت
زوار مليلية غادي يلقاو خدمات صحية متطورة والناظور كيبقى يعاني
الجواب فمستقبل الناظور كاين فالمشاريع الصحية المشابهة لمليلية
الناظور تستحق مستشفى جامعي بمستوى مليلية ولكن الدولة غائبة
مليلية تستفيد من الدعم والمشاريع والناظور كيبقى معطل
مليلية مزيانة فالتطور والناظور بقى كيعيش في صمت
مناظر المستشفيات في مليلية تفضح ضعف الخدمات في الناظور
ما يمكنش نسمحوها كاين تراجع صحي كبير فالناظور والمشاريع الصحية في مليلية كتتسارع
العزلة الصحية ديال الناظور باقي مستمرة فحين مليلية كتفتح مشاريع جديدة
هاد الشي كيأكد الفوارق الكبيرة بين مليلية والناظور
مليلية كتفتتح مستشفى جديد والناظور باقي فصمت
هاد التفاوت فالتنمية بين الناظور ومليلية يطرح العديد من الأسئلة
على الدولة أن تولي اهتمام أكبر للناظور فالمجال الصحي
مليلية كتجلب الاستثمار في الصحة والناظور بقى في مكانه
مع المشاريع الصحية في مليلية الناظور كيبقى بعيد على التقدم
الناظور خاصها مستشفى جديد يواكب التطورات فالجوار