البيضاء.. تجار قيسارية بدر يحتجون بسبب “الفراشة” ويطالبون بتدخل الوالي (فيديو)

الدار البيضاء – هبة بريس

خاض تجار قيسارية بدر بمنطقة درب السلطان، صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي، إضرابًا عن العمل وأقدموا على إغلاق محلاتهم التجارية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الفوضى العارمة” التي أصبحت تطبع الفضاء التجاري بسبب انتشار الباعة المتجولين، المعروفين محليًا بـ”الفراشة”.

وفي تصريح خص به موقع “هبة بريس”، قال خالد عدلي، ممثل تجار قيسارية بدر وعضو نقابة الاتحاد الديمقراطي للشغل، إن “الفراشة” تسببوا في أضرار جسيمة للتجار، أبرزها صعوبة إدخال السلع إلى القيسارية، والتضييق على الزبائن، إضافة إلى إغلاق بعض منافذ الولوج، ما أثر سلبًا على حركة التجارة.

وأوضح عدلي أن التجار المتضررين يؤدون الضرائب والواجبات القانونية، ورغم ذلك يتكبدون خسائر متواصلة في ظل غياب تدخل فعال من السلطات، مشيرًا إلى أن الشكاوى المتكررة الموجهة إلى السلطات المحلية لم تُسفر عن أي تغيير يُذكر، مما اضطرهم إلى خوض هذا الإضراب كخطوة احتجاجية.

وفي سياق متصل، أعرب عبد السلام بيمرشال، الكاتب العام لنقابة تجار قيسارية الحفاري وكراج علال، عن تضامنه مع تجار قيسارية بدر، معبرًا عن قلقه من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي في درب السلطان، ومطالبًا بإيجاد حلول عاجلة لوضع حد لهذه الاختلالات التي تهدد السلم التجاري والاجتماعي.

هذا وطالب المحتجون بتدخل عاجل من طرف والي جهة الدار البيضاء-سطات، سعيد أمهيدية، من أجل الوقوف على حجم المعاناة التي يعيشها التجار بشكل يومي، مؤكدين عزمهم على مواصلة الاحتجاج حتى تلبية مطالبهم المشروعة وإعادة النظام إلى القيسارية.