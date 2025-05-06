خديجة الصديقي تستحضر ذكرى زوجها الراحل بعد انتهاء العدة (صورة)

هبة بريس-إ.السملالي

شاركت خديجة الصديقي، زوجة الراحل هشام، تدوينة مؤثرة عبر حسابها على “إنستغرام”، تعلن فيها عن انتهاء عدتها بعد مرور أربعة أشهر وعشرة أيام على فَقْد زوجها، الذي وصفته بـ”سندي فالحياة”.

وكتبت خديجة: “اليوم ساليت العدة… ولكن هشومي باقي حي فقلبي، فدعائي، فكل تفصيلة من حياتي.”، داعيةً الله أن يرحمه ويجعل مثواه الجنة بلا حساب ولا عذاب.

وتحدثت الصديقي عن قساوة الأيام التي مرّت بها، قائلة إنها واجهت الحزن والصمت ونوبات الألم بالفاتحة والدعاء والذكريات الجميلة، متمسكة بعبارة: “قدر الله وما شاء فعل، هدي هي سنة الحياة وكلنا ليها.”

في خضم هذه المعاناة، عبّرت خديجة عن امتنانها الكبير لعائلتها التي كانت سندًا لها، ولأمّها التي وصفت حضنها بأنه “دواء يهدّي الروح”، كما شكرت أخواتها في الله وكل من واساها بكلمة طيبة أو دعاء، مؤكدة أن بعض الرسائل كان لها أثر عميق لدرجة إسقاط الدموع.

وختمت رسالتها بدعاء نابع من القلب: “رجاي الكبير من الله: ربي يجمعني بيه فالجنة ويصبرني حتى نلقاه.