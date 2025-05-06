يشمل 14 ألف أسرة.. مندوبية التخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة
هبة بريس
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن إطلاق الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات البحث الوطني حول العائلة، التي ستمتد إلى غاية نهاية شهر شتنبر المقبل.
وذكر بلاغ للمندوبية أن هذا البحث، الذي يأتي بعد ثلاثين سنة من نسخته الأولى التي تم إنجازها سنة 1995، سيشمل عينة مكونة من 14.000 أسرة، ممثلة للوسطين الحضري والقروي ولكافة جهات المملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية تهدف إلى تجميع معطيات دقيقة حول بنية وتنظيم وديناميات العائلة المغربية، وستمكن من فهم أفضل للتحولات التي تعرفها هذه الوحدة الاجتماعية وتقييم انعكاسات هذه التحولات على السلوكيات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسكان.
كما سيوفر هذا البحث قاعدة بيانات متكاملة من شأنها دعم بلورة السياسات العمومية في مجالات التنمية الاجتماعية والتضامن بين الأجيال والتعليم والسكن وتكافؤ الفرص.
وأشار البلاغ إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، التي تلتزم بضمان سرية المعطيات الشخصية التي سيتم تجميعها، تدعو الأسر إلى الانخراط في إنجاح هذه العملية الوطنية التي ستساهم نتائجها في فهم أدق لواقع الأسر بالمغرب وفي إعداد سياسات أسرية تستجيب للاحتياجات الحقيقية للسكان.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
الطرقات ديال مراكش ولات عار وكتخلي السائح ياخد فكرة سلبية على المدينة
أكيد المدينة محتاجة تنمية حقيقية ماشي غير مشاريع شكلية
الحافلات اللي كتنقل السياح كدوز من طريق ما كتوفرش حتى السلامة
الناس كتحلم بمراكش عالمية ولكن الواقع كيقول حاجة أخرى
الملك كيدير مجهود كبير باش يرفع من قيمة السياحة ولكن بعض المسؤولين كيخربوها
خاص محاسبة حقيقية على هاد التسيب قبل ما نضيعو كلشي
فين هو دور المجلس الجماعي إلا ما قادرش يصلح حتى الشوارع الحيوية
فاش كتشوف شارع رئيسي فيه الحفر كتعرف أن المسؤولين ما مهتمينش
هاد الوضع كيأثر على صورة المدينة قدام الزوار وقدام المستثمرين
الساكنة المحلية حتى هي كتتضرر من هاد الحالة ديال الطرق