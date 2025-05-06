“إينوي” تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)

هبة بريس – الرباط

تستمر شركة “إينوي” في عمليات بيع شرائح الهواتف النقالة بدون طلب بطاقة التعريف الوطنية من أصحابها.

هذا الأمر, يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خاصة بعد تزايد شكاوى حول تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال متكررة من خلال مكالمات هاتفية مصدرها أرقام مجهولة.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات للجريدة, أنهم يتلقون يومياً عشرات الاتصالات من جهات تدعي تمثيل مؤسسات بنكية أو شركات توزيع الجوائز، بغرض استدراجهم للكشف عن معطياتهم البنكية أو أرقامهم السرية.

وحسب المصرحين, فمعظم الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها عبر هواتفهم تتم عبر أرقام تابعة لشركة اينوي التي تواصل بيع شرائح الهواتف النقالة دون طلب البطائق الوطنية للمشترين أو التحقق من هوياتهم.

ويطالب المتضررون السلطات الوصية على قطاع الاتصالات بالتدخل العاجل لفرض احترام المساطر القانونية عند بيع الشرائح الهاتفية، وإلزام الشركة بتحديث آليات التحقق من هوية الزبائن، حماية لخصوصية وأمن المواطنين.