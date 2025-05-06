close button
"إينوي" تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)

“إينوي” تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)

6 مايو، 2025 - 11:56 صباحًا
18

هبة بريس – الرباط

تستمر شركة “إينوي” في عمليات بيع شرائح الهواتف النقالة بدون طلب بطاقة التعريف الوطنية من أصحابها.

هذا الأمر, يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، خاصة بعد تزايد شكاوى حول تعرضهم لمحاولات نصب واحتيال متكررة من خلال مكالمات هاتفية مصدرها أرقام مجهولة.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات للجريدة, أنهم يتلقون يومياً عشرات الاتصالات من جهات تدعي تمثيل مؤسسات بنكية أو شركات توزيع الجوائز، بغرض استدراجهم للكشف عن معطياتهم البنكية أو أرقامهم السرية.

وحسب المصرحين, فمعظم الاتصالات الهاتفية التي يتلقونها عبر هواتفهم تتم عبر أرقام تابعة لشركة اينوي التي تواصل بيع شرائح الهواتف النقالة دون طلب البطائق الوطنية للمشترين أو التحقق من هوياتهم.

ويطالب المتضررون السلطات الوصية على قطاع الاتصالات بالتدخل العاجل لفرض احترام المساطر القانونية عند بيع الشرائح الهاتفية، وإلزام الشركة بتحديث آليات التحقق من هوية الزبائن، حماية لخصوصية وأمن المواطنين.

"إينوي" تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)

6 مايو، 2025 - 11:56 صباحًا
18

مقالات ذات صلة

بعد دخول الشركة الجديدة بسطات...فواتير الكهرباء تحرق جيوب الزبناء

بعد دخول الشركة الجديدة بسطات…فواتير الكهرباء تحرق جيوب الزبناء

2025-05-06 / 15:12
تعثر ملفات الشؤون القروية بجهة فاس مكناس: بطء الإجراءات وتدخل مجلس الوصاية

تعثر ملفات الشؤون القروية بجهة فاس مكناس: بطء الإجراءات…

2025-05-06 / 14:53
وزارة الداخلية

البيضاء.. الداخلية توقف خليفة قائد تورط في جرائم فساد

2025-05-06 / 14:19
خديجة الصديقي تستحضر ذكرى زوجها الراحل بعد انتهاء العدة (صورة)

خديجة الصديقي تستحضر ذكرى زوجها الراحل بعد انتهاء العدة…

2025-05-06 / 13:22
المزاح يثير الضجة في الناظور.. فاكهة شعبية تتحول إلى ترف موسمي

المزاح يثير الضجة في الناظور.. فاكهة شعبية تتحول إلى…

2025-05-06 / 12:56
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والبحث العلمي

تعزيز الأمن السيبراني…وزارة برادة تعتمد نظام التحقق الثنائي بمنظومة…

2025-05-06 / 11:41
إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة "أندرويد" بالمغرب

إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة…

2025-05-06 / 11:38
صور توثق الفوضى العارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى العارمة بحي “درب ضباشي” بمراكش

2025-05-06 / 10:53
أسرة مغربية - صورة تعبيرية

يشمل 14 ألف أسرة.. مندوبية التخطيط تطلق بحثا جديدا…

2025-05-06 / 10:34
هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

2025-05-06 / 10:16

‫18 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى