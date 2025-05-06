close button
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

البيضاء.. الداخلية توقف خليفة قائد تورط في جرائم فساد

6 مايو، 2025 - 2:19 مساءً
14

هبة بريس

ذكرت وزارة الداخلية, أنه في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.

وحسب بلاغ للوزارة, فقد جاء الاجراء على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

هذا وسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.

6 مايو، 2025 - 2:19 مساءً
14

مقالات ذات صلة

بعد دخول الشركة الجديدة بسطات...فواتير الكهرباء تحرق جيوب الزبناء

بعد دخول الشركة الجديدة بسطات…فواتير الكهرباء تحرق جيوب الزبناء

2025-05-06 / 15:12
تعثر ملفات الشؤون القروية بجهة فاس مكناس: بطء الإجراءات وتدخل مجلس الوصاية

تعثر ملفات الشؤون القروية بجهة فاس مكناس: بطء الإجراءات…

2025-05-06 / 14:53
خديجة الصديقي تستحضر ذكرى زوجها الراحل بعد انتهاء العدة (صورة)

خديجة الصديقي تستحضر ذكرى زوجها الراحل بعد انتهاء العدة…

2025-05-06 / 13:22
المزاح يثير الضجة في الناظور.. فاكهة شعبية تتحول إلى ترف موسمي

المزاح يثير الضجة في الناظور.. فاكهة شعبية تتحول إلى…

2025-05-06 / 12:56
"إينوي" تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في النصب على المغاربة (صورة)

“إينوي” تواصل بيع أرقامها دون بطائق وطنية لاستغلالها في…

2025-05-06 / 11:56
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والبحث العلمي

تعزيز الأمن السيبراني…وزارة برادة تعتمد نظام التحقق الثنائي بمنظومة…

2025-05-06 / 11:41
إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة "أندرويد" بالمغرب

إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة…

2025-05-06 / 11:38
صور توثق الفوضى العارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى العارمة بحي “درب ضباشي” بمراكش

2025-05-06 / 10:53
أسرة مغربية - صورة تعبيرية

يشمل 14 ألف أسرة.. مندوبية التخطيط تطلق بحثا جديدا…

2025-05-06 / 10:34
هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

2025-05-06 / 10:16

‫14 تعليقات

  13. الداخلية خاصها تبقى متبعة كل رجال السلطة اللي ما كيحترموش المرفق العام

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى