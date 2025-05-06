البيضاء.. الداخلية توقف خليفة قائد تورط في جرائم فساد

هبة بريس

ذكرت وزارة الداخلية, أنه في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.

وحسب بلاغ للوزارة, فقد جاء الاجراء على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.

هذا وسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.