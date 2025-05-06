البيضاء.. الداخلية توقف خليفة قائد تورط في جرائم فساد
هبة بريس
ذكرت وزارة الداخلية, أنه في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي.
وحسب بلاغ للوزارة, فقد جاء الاجراء على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
هذا وسيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
كاين أمل فالاصلاح الى كانت المتابعة نزيهة
الحي المحمدي ما خاصوش يكون مسرح للفساد
التحقيقات غادي توضح واش فعلا متورط ولا لا
القانون فوق الجميع وما كاين لا سلطة لا نفوذ قدام المحاسبة
بحال هاد النماذج خاصها تكون عبرة للآخرين
المرفق العام ماشي وسيلة للاغتناء بل لخدمة المواطنين
توقيف الخليفة خطوة صحيحة خصوصا اذا ثبت تورطو فالفساد
برافو لوزارة الداخلية اللي بدات كتفضح المفسدين
الساكنة كتستحق رجال سلطة نزهاء وخدامين بضمير
خليفة القائد خاصو يتحاسب بحال اي مواطن
الناس بغات الثقة فالمؤسسات وبدايتها من محاربة الفساد
التحقيق تحت إشراف النيابة العامة كيعطي مصداقية للعملية
الداخلية خاصها تبقى متبعة كل رجال السلطة اللي ما كيحترموش المرفق العام
خاص تفعيل إجراءات صارمة لكل مسؤول ثبت فساده