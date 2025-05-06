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هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

6 مايو، 2025 - 10:16 صباحًا
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هبة بريس – محمد ضاهر

في الوقت الذي تعمل فيه كل الجهات الرسمية والحكومية على تجويد الخدمات السياحية بالمدينة الحمراء، لتحافظ على ريادتها كواحدة من افضل الوجهات السياحية عالميا، واخر هذه المجهودات إعطاء صاحب الجلالة انطلاقة الخط السريع للقطار مراكش طنجة.

في هذه الأثناء يصر المجلس الجماعي بمراكش تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلا ان يتخلف عن الركب بدليل الحالة الكارثية التي توجد عليها العديد من الطرقات والشوارع بالمدينة وتعكس الصور وجود مطبات وحفر بشارع “حمان الفطواكي”
وهو واحد من اهم الشوارع بالمدينة تسلكه الحافلات التي تحمل يوميا آلاف السياح صوب الوحدات الفندقية المتواجدة بباب جديد.

الوضع الكارثي لهذا الشارع الرئيسي يسائل عمدة المدينة!!!

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

6 مايو، 2025 - 10:16 صباحًا
24

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‫24 تعليقات

  13. ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة

    رد

  14. ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة

    رد

  21. ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة

    رد

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