هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور
هبة بريس – محمد ضاهر
في الوقت الذي تعمل فيه كل الجهات الرسمية والحكومية على تجويد الخدمات السياحية بالمدينة الحمراء، لتحافظ على ريادتها كواحدة من افضل الوجهات السياحية عالميا، واخر هذه المجهودات إعطاء صاحب الجلالة انطلاقة الخط السريع للقطار مراكش طنجة.
في هذه الأثناء يصر المجلس الجماعي بمراكش تحت رئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، إلا ان يتخلف عن الركب بدليل الحالة الكارثية التي توجد عليها العديد من الطرقات والشوارع بالمدينة وتعكس الصور وجود مطبات وحفر بشارع “حمان الفطواكي”
وهو واحد من اهم الشوارع بالمدينة تسلكه الحافلات التي تحمل يوميا آلاف السياح صوب الوحدات الفندقية المتواجدة بباب جديد.
الوضع الكارثي لهذا الشارع الرئيسي يسائل عمدة المدينة!!!
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24 تعليقات
القطار السريع ما غادي يدير والو إذا كانت المدينة من الداخل كتغرق فالتهميش
خاص العمدة دير خدمتها ولا تخلي بلاصتها لشي واحد عندو غيرة على مراكش
القطار السريع ما غادي يدير والو إذا كانت المدينة من الداخل كتغرق فالتهميش
خاص العمدة دير خدمتها ولا تخلي بلاصتها لشي واحد عندو غيرة على مراكش
السياح كيجيوا يدوزو عطلة مزيانة وماشي باش يهزو الشنطة وينقزو فالحفر
كيفاش بغينا نطورو السياحة والناس ما قادينش يصلحو شارع مهم كيتستعمل يوميا
حشومة على مدينة بحال مراكش تكون فيها الحفر والمطبات فوسط شارع رئيسي
القطار السريع ما غادي يدير والو إذا كانت المدينة من الداخل كتغرق فالتهميش
حشومة على مدينة بحال مراكش تكون فيها الحفر والمطبات فوسط شارع رئيسي
السياح كيجيوا يدوزو عطلة مزيانة وماشي باش يهزو الشنطة وينقزو فالحفر
كيفاش بغينا نطورو السياحة والناس ما قادينش يصلحو شارع مهم كيتستعمل يوميا
خاص العمدة دير خدمتها ولا تخلي بلاصتها لشي واحد عندو غيرة على مراكش
ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة
ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة
العيب ماشي فالمجهودات اللي كتدار من الفوق ولكن فالتطبيق على أرض الواقع
العيب ماشي فالمجهودات اللي كتدار من الفوق ولكن فالتطبيق على أرض الواقع
حشومة على مدينة بحال مراكش تكون فيها الحفر والمطبات فوسط شارع رئيسي
هاد الشي كيدير سمعة خايبة للمدينة وحتى لقطاع السياحة كامل
كيفاش بغينا نطورو السياحة والناس ما قادينش يصلحو شارع مهم كيتستعمل يوميا
هاد الشي كيدير سمعة خايبة للمدينة وحتى لقطاع السياحة كامل
ما يمكنش المدينة تكون وجهة سياحية عالمية والطرقات فيها بحال شي طريق فقرية مهمشة
هاد الشي كيدير سمعة خايبة للمدينة وحتى لقطاع السياحة كامل
العيب ماشي فالمجهودات اللي كتدار من الفوق ولكن فالتطبيق على أرض الواقع
السياح كيجيوا يدوزو عطلة مزيانة وماشي باش يهزو الشنطة وينقزو فالحفر