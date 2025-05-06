صور توثق الفوضى عارمة بحي “درب ضباشي” بمراكش
هبة بريس – محمد اهر
على الرغم من الأهمية التي يحظى بها حي “درب ضباشي” باعتباره البوابة الرئيسية للولوج إلى احياء المدينة القديمة، إلا ان هذا الحي يعرف اختناقا مروريا و تراميا على الملك العمومي من قبل اصحاب المحلات التجارية، والمطاعم الشعبية إلى جانب الباعة الجائلين،الشيء الذي يتسبب في مشاكل يومية لا تخدم قطاع السياحة بالمرة.
وعلى سبيل الذكر، فان هذه الفوضى بحي درب ضباشي، تفسح المجال لممتهني السرقة والنشل لمباشرة اجرامهم بكل أريحية، حيث تسجل يوميا عمليات سرقة ونشل ضحاياها مغاربة او أجانب.
وتتساءل الساكنة عن سر عدم تدخل باشا المدينة لوضع حد لهذا التسيب خاصة وان الباشا قاد حملات لتحرير الملك العمومي بالعديد من احياء المدينة، مكنت من الوقوف على مجموعة من التجاوزات والتي جوبهت بكل الحزم والصرامة.
فإلى متى سيضل حي درب ضباشي حالة استثناء تستعصي على السلطة.
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100 تعليقات
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الطرقات بحال حمان الفطواكي ماشي طرق فرعية هادو شرايين ديال المدينة
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الساكنة اللي كتسكن فداك المحور حتى هي كتعاني كل نهار مع التنقل
خاصنا تسيير يكون فمستوى التطلعات ماشي غير شعارات وخطابات
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
السياح اللي كيجيو مراكش كيخصهم يشوفو الجودة فكلشي ماشي غير فالفنادق
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
الناس اللي كيتكلفو بالتسيير خاصهم يهبطو للزنقة ويشوفو الواقع المزيان
الحفر والمطبات ماشي غير مشكل ديال منظر ولكن حتى ديال سلامة الناس
الحالة ديال الشوارع كتبين أن المجلس الجماعي ما فاهماش أولويات المدينة
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
كيفاش بغينا السياحة تزيد والمرافق الأساسية بحال الطرق مهملة بهاد الشكل
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة
مراكش خاصها مسؤولين عندهم غيرة على المدينة وماشي غير كراسي ومناصب
الملك كيعطي انطلاقة لمشاريع كبار ولكن الخدمة من التحت ما كاينة