صور توثق الفوضى عارمة بحي “درب ضباشي” بمراكش

هبة بريس – محمد اهر

على الرغم من الأهمية التي يحظى بها حي “درب ضباشي” باعتباره البوابة الرئيسية للولوج إلى احياء المدينة القديمة، إلا ان هذا الحي يعرف اختناقا مروريا و تراميا على الملك العمومي من قبل اصحاب المحلات التجارية، والمطاعم الشعبية إلى جانب الباعة الجائلين،الشيء الذي يتسبب في مشاكل يومية لا تخدم قطاع السياحة بالمرة.

وعلى سبيل الذكر، فان هذه الفوضى بحي درب ضباشي، تفسح المجال لممتهني السرقة والنشل لمباشرة اجرامهم بكل أريحية، حيث تسجل يوميا عمليات سرقة ونشل ضحاياها مغاربة او أجانب.

وتتساءل الساكنة عن سر عدم تدخل باشا المدينة لوضع حد لهذا التسيب خاصة وان الباشا قاد حملات لتحرير الملك العمومي بالعديد من احياء المدينة، مكنت من الوقوف على مجموعة من التجاوزات والتي جوبهت بكل الحزم والصرامة.

فإلى متى سيضل حي درب ضباشي حالة استثناء تستعصي على السلطة.