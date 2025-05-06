close button
صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى عارمة بحي “درب ضباشي” بمراكش

6 مايو، 2025 - 10:53 صباحًا
100

هبة بريس – محمد اهر

على الرغم من الأهمية التي يحظى بها حي “درب ضباشي” باعتباره البوابة الرئيسية للولوج إلى احياء المدينة القديمة، إلا ان هذا الحي يعرف اختناقا مروريا و تراميا على الملك العمومي من قبل اصحاب المحلات التجارية، والمطاعم الشعبية إلى جانب الباعة الجائلين،الشيء الذي يتسبب في مشاكل يومية لا تخدم قطاع السياحة بالمرة.

وعلى سبيل الذكر، فان هذه الفوضى بحي درب ضباشي، تفسح المجال لممتهني السرقة والنشل لمباشرة اجرامهم بكل أريحية، حيث تسجل يوميا عمليات سرقة ونشل ضحاياها مغاربة او أجانب.

وتتساءل الساكنة عن سر عدم تدخل باشا المدينة لوضع حد لهذا التسيب خاصة وان الباشا قاد حملات لتحرير الملك العمومي بالعديد من احياء المدينة، مكنت من الوقوف على مجموعة من التجاوزات والتي جوبهت بكل الحزم والصرامة.

فإلى متى سيضل حي درب ضباشي حالة استثناء تستعصي على السلطة.

صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

صور توثق الفوضى عارمة بحي "درب ضباشي" بمراكش

6 مايو، 2025 - 10:53 صباحًا
100

مقالات ذات صلة

أسرة مغربية - صورة تعبيرية

يشمل 14 ألف أسرة.. مندوبية التخطيط تطلق بحثا جديدا…

2025-05-06 / 10:34
هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

هل تسيء فاطمة الزهراء المنصوري لسمعة مراكش كوجهة سياحية+صور

2025-05-06 / 10:16
صورة تعبيرية - حالة الطقس

طقس الثلاثاء.. جو حار نسبيا وأمطار محلية في الأقاليم…

2025-05-06 / 09:04

في سابقة من نوعها بالقارة الإفريقية.. المغرب يحقق طفرة…

2025-05-06 / 00:05
إحياء الذاكرة.. "Plaza de Toros" بطنجة تقترب من لحظة الولادة الجديدة

إحياء الذاكرة.. “Plaza de Toros” بطنجة تقترب من لحظة…

2025-05-05 / 23:55
جدل تحت قبة البرلمان بسبب "الغياب" و مشادات واتهامات متبادلة

جدل تحت قبة البرلمان بسبب “الغياب” و مشادات واتهامات…

2025-05-05 / 23:38
اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين

اتفاقية شراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين لتعزيز…

2025-05-05 / 22:30
حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9 فتيات

حملة امنية على ممتهني الدعارة بمراكش تقود لتوقيف 9…

2025-05-05 / 22:10
البعوض يغزو الحسيمة وسط صمت الجهات المختصة

البعوض يغزو الحسيمة وسط صمت الجهات المختصة

2025-05-05 / 22:02
القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا

القارئ المغربي وراش يرفع راية الوطن في تركيا

2025-05-05 / 21:58

‫100 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى