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إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة "أندرويد" بالمغرب

إدارة الدفاع الوطني تحذر من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة “أندرويد” بالمغرب

6 مايو، 2025 - 11:38 صباحًا
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هبة بريس – الرباط

أصدرت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تهديد سيبراني جديد يستهدف مستخدمي أجهزة الأندرويد في المغرب، ويتمثل في برمجية خبيثة تُعرف باسم BTMOB RAT.

وبحسب النشرة التحذيرية الصادرة، فإن هذه البرمجية تم رصدها لأول مرة في فبراير 2025، وتنتشر عبر تطبيقات مزيفة ومواقع تصيّد إلكتروني، مع احتمالية ظهورها أحياناً ضمن تطبيقات خبيثة على متجر “Google Play”.

ويُعدّ استغلالها لخدمات “إمكانية الوصول” في نظام أندرويد من أخطر خصائصها، حيث يمنحها ذلك صلاحيات واسعة تُمكنها من التخفي والتجاوز على نظم الحماية التقليدية.

وتمكّن هذه الأداة المهاجمين من سرقة معلومات حساسة مثل كلمات المرور، البيانات البنكية، والرسائل، عبر تقنيات مراقبة الشاشة والنسخ المؤقت, كما تقوم بمراقبة نشاط التطبيقات الأخرى لتفادي الاشتباه فيها.

وما يزيد من خطورة “BTMOB RAT” هو عملها بنظام “البرمجيات الخبيثة كخدمة” (Malware-as-a-Service)، مما يجعلها متاحة لعدد كبير من الجهات الخبيثة التي قد تستغلها لتنفيذ هجمات إلكترونية على نطاق واسع.

ودعت المديرية إلى ضرورة اعتماد مؤشرات الاختراق (IOCs) المرفقة في النشرة الأمنية لتحديث أنظمة الحماية، مع الإبلاغ الفوري عن أي نشاط إلكتروني مشبوه لفريق maCERT المختص بالاستجابة للحوادث السيبرانية.

6 مايو، 2025 - 11:38 صباحًا
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