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احتجاج مصلي مسجد بالحوز على ممارسات إمام ومطالب بفتح تحقيق

احتجاج مصلي مسجد بالحوز على ممارسات إمام ومطالب بفتح تحقيق

5 مايو، 2025 - 3:10 مساءً
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هبة بريس – محمد الهروالي

توصلت السلطات المحلية بإقليم الحوز بشكاية موجهة إلى عامل الإقليم من طرف مجموعة من المصلين بمسجد دوار “أبوهروال” التابع لجماعة “أوكايمدن”، يعبرون فيها عن استنكارهم لما وصفوه بـ”الممارسات غير المقبولة والخطيرة” من طرف الإمام المكلف بالمسجد.

وتشير الشكاية المؤرخة بتاريخ 20 أبريل 2025، إلى أن الإمام المعني أقدم على إدخال مواد بناء إلى المسجد قصد تغيير مكان المحراب دون أي ترخيص رسمي، وفي غياب تام لأي إشعار أو موافقة من الجهات الوصية، مما تسبب في إثارة حفيظة الساكنة والمصلين.

كما عبّر المشتكون عن استيائهم من إقدام الإمام على “إغلاق المسجد في وجه المصلين لأكثر من 5 أيام”، ما اعتبروه “خرقاً لحرمة المسجد ومساساً بحقوقهم في أداء الشعائر الدينية”، مشيرين إلى أن هذا التصرف تسبب في حرمانهم من الصلاة، خصوصًا خلال أوقات الفجر والمغرب والعشاء.

وتضيف الوثيقة أن الإمام أظهر “سلوكيات غير لائقة” و”حالة عصبية”، واتهموه بـ”ممارسة ضغوط نفسية وتهديدات لفظية ضد بعض المصلين”، مطالبين بفتح تحقيق فوري في الموضوع وإعفائه من مهامه أو نقله إلى مسجد آخر، تفادياً لأي تصعيد.

وفي ختام الشكاية، دعا المصلون السلطات إلى تفعيل مقتضيات الظهير٦ الشريف رقم 1.14.104 الصادر بتاريخ 20 رجب 1435 (20 ماي 2014)، المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين، من أجل صون حرمة المسجد وضمان أداء الصلوات في أجواء آمنة.

5 مايو، 2025 - 3:10 مساءً
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