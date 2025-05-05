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بورصة الدار البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الانخفاض
بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تطلق الدورة الثامنة لأيام سوق الرساميل بلندن

5 مايو، 2025 - 6:04 مساءً
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أعلنت بورصة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، عن تنظيم الدورة الثامنة من “أيام سوق الرساميل المغربي”، خلال الفترة من 7 إلى 9 ماي الجاري بلندن، وذلك بمشاركة حوالي ثلاثين من مسيري الشركات المدرجة وفاعلين في سوق الرساميل المغربي، بالإضافة إلى شخصيات مغربية وبريطانية.

وذكر بلاغ لبورصة الدار البيضاء أن هذا الحدث، المنظم بدعم من سفارة المملكة المغربية ببريطانيا، يقترح برنامج غنيا يتضمن أساسا ندوة عامة حول مؤهلات الاقتصاد المغربي وآفاقه التنموية، إضافة إلى 160 اجتماعا ثنائيا بين الشركات المغربية المدرجة والمستثمرين الدوليين.

وتسجل هذه الدورة أرقاما قياسية جديدة تؤكد جاذبية السوق المغربي، سواء لدى الساحة المالية في لندن أو لدى المهنيين والطلبة المغاربة المقيمين في المملكة المتحدة، وذلك من خلال تنظيم 8 فعاليات موازية ومشاركة 34 شركة مدرجة وحشد أكثر من عشرين مستثمرا.

وتندرج هذه الدورة ضمن فعاليات “Morocco Business Weeks”، التي تحتضنها مدينة لندن ما بين 28 أبريل و9 ماي، وذلك بهدف إبراز المؤهلات الاقتصادية للمغرب وتعزيز علاقات التعاون مع المملكة المتحدة.

وخلص البلاغ إلى أن بورصة الدار البيضاء، تجدد من خلال هذا الحدث، تأكيد إرادتها في ربط سوق الرساميل المغربي بالمراكز المالية العالمية الكبرى، وتعزيز جاذبية المغرب لدى المستثمرين الأجانب.

(ومع)

5 مايو، 2025 - 6:04 مساءً
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