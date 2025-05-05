الخميسات.. تنصيب رجال سلطة جدد في إطار الحركة الانتقالية الجزئية(صور)

شهد مقر عمالة إقليم الخميسات، صباح اليوم الاثنين 5 ماي 2025، حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد، في إطار حركة انتقالية جزئية أطلقتها وزارة الداخلية، همّت عدداً من الملحقات الإدارية والقيادات التابعة للإقليم، بهدف تعزيز أداء الإدارة الترابية والرفع من نجاعتها الميدانية.

وقد ترأس هذا الحفل عامل الإقليم عبد اللطيف النحلي، بحضور الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، ومدير الديوان، إلى جانب ممثلين عن السلطات الأمنية، ورؤساء الجماعات، وعدد من الفعاليات الجمعوية والإعلامية.

في كلمة توجيهية بالمناسبة، شدّد العامل على أهمية المسؤوليات التي تنتظر رجال السلطة الجدد، مذكراً بأن هذه الحركة تأتي في سياق ترسيخ المبادئ التي جاء بها الخطاب الملكي السامي ليوم 12 أكتوبر 1999، الداعي إلى اعتماد مفهوم جديد للسلطة قائم على خدمة المواطن والإنصات لانشغالاته، والتفاعل الفعلي مع تطلعاته.

وحث العامل المعينين الجدد على تبني مقاربة القرب والتواصل، والعمل بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين المحليين من منتخبين، ورؤساء مصالح خارجية، وهيئات مدنية، لما فيه خدمة الصالح العام وتحقيق تنمية ترابية متوازنة.

وشملت الحركة الانتقالية التعيينات التالية:

انتقال عبد الرحيم كوريما من الملحقة الإدارية الأولى بالخميسات إلى قيادة تيداس.

تعيين عبد الحميد موباكوبا على رأس قيادة بني عمر آيت زكري بعد أن كان قائداً للملحقة الإدارية الخامسة بالخميسات.

تكليف هاجر عبد الله أوموسى بقيادة الملحقة الإدارية الثانية بتيفلت، قادمة من الملحقة الإدارية الأولى بنفس المدينة.

تعيين عبد الرحمان حريري قائداً للملحقة الإدارية الأولى بتيفلت بعد أن كان يشغل نفس المنصب بالملحقة الثانية.

انتقال جهاد مطالب من قيادة والماس إلى قيادة البراشوة (دائرة الرماني).

عودة عدنان الأزمي الحسني إلى قيادة والماس قادماً من البراشوة.

تكليف أنس فلا بقيادة الملحقة الإدارية الأولى بباشوية الخميسات، بعد تجربة بقيادة بني عمر آيت زكري.

تعيين أحمد أيمن أحييا قائداً للملحقة الإدارية الخامسة بالخميسات بعد فترة قضاها بقيادة تيداس.

واختُتم هذا الحفل برفع الدعاء الصالح لأمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بأن يديم عليه الصحة والعافية، ويحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.