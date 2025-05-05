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كمين بحري يُفشل هجرة سرية بسواحل الناظور
صورة تعبيرية

كمين بحري يُفشل هجرة سرية بسواحل الناظور

5 مايو، 2025 - 6:21 مساءً
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هبة بريس : محمد زريوح

شهدت جماعتا أركمان وبوعرك بإقليم الناظور، فجر يوم الإثنين، عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الدرك الملكي بتنسيق مع فرقة درك سلوان، أسفرت عن إحباط محاولة جديدة للهجرة غير النظامية على مستوى الساحل المحلي لمنطقة “اسبعين”، التي تُعرف بتكرار مثل هذه المحاولات.

وتمكنت العناصر الأمنية من توقيف مجموعة من الشباب المغاربة الذين كانوا يستعدون للإبحار نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، في ظروف غير آمنة وبوسائل بدائية، مما كان يعرض حياتهم لمخاطر كبيرة في عرض البحر.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة من نوع “مرسيدس سبرينتر” يُشتبه في استخدامها لنقل المرشحين، بالإضافة إلى زورق مطاطي مزود بمحرك، وكميات من البنزين، كانت مخصصة لتأمين الرحلة البحرية غير المشروعة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات الأمنية بإقليم الناظور لمحاربة شبكات تهريب البشر، حيث يتم التركيز على التدخل الاستباقي ومراقبة المناطق الساحلية التي تستغلها هذه الشبكات لتنظيم محاولات الهجرة، في ظل تصاعد الظاهرة بالإقليم خلال الأشهر الأخيرة.

5 مايو، 2025 - 6:21 مساءً
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