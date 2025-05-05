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الطقس
الطقس

الطقس غدا الثلاثاء.. جو حار نسبيا وأمطار محلية في الأقاليم الجنوبية

5 مايو، 2025 - 8:34 مساءً
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالحنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أن تكون الأجواء أحيانا غائمة بالأطلس الكبير، مع احتمال نزول قطرات ورعد محلي بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتكون كتل ضبابية محلية خلال، الليل والصباح، بالسهول الشمالية والوسطى وقرب السواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية، مع هبات رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و 18 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و 25 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض بجنوب الأقاليم الصحراوية وبعض الارتفاع في ما باقي مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

5 مايو، 2025 - 8:34 مساءً
27

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