الطقس غدا الثلاثاء.. جو حار نسبيا وأمطار محلية في الأقاليم الجنوبية
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نسبيا بالحنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.
ويتوقع أن تكون الأجواء أحيانا غائمة بالأطلس الكبير، مع احتمال نزول قطرات ورعد محلي بداخل الأقاليم الجنوبية.
وستتكون كتل ضبابية محلية خلال، الليل والصباح، بالسهول الشمالية والوسطى وقرب السواحل الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية، مع هبات رملية محلية بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و 18 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و 25 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الانخفاض بجنوب الأقاليم الصحراوية وبعض الارتفاع في ما باقي مناطق البلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
27 تعليقات
اللي ساكن فالمرتفعات خاصو يرد البال من البرد فالليل
البحر غادي يكون مزيان للناس اللي كيبغيو الهدوء فالسباحة
اللي ناوي يسافر خاصو ياخذ الاحتياطات بسبب الرياح القوية والهبات الرملية
الفلاحين خاصهم يراقبو الوضع خاصة مع التغيرات فالحرارة
الفصول ولات كتخلط علينا بزاف
اللي ساكن فالمرتفعات خاصو يرد البال من البرد فالليل
الناس ديال الجنوب خصهم يكونو واعين بالتغيرات فالطقس
طقس الغد غادي يعرف اختلاف كبير بين الجهات
الأطلس الكبير غادي يعرف سحب غائمة واحتمال قطرات ورعد
الجو بدا كيحمى فبعض المناطق خصوصا فالجنوب الشرقي
البحر غيكون هادئ فالمتوسط والبوغاز وشوية هائج فالسواحل
درجات الحرارة متباينة من منطقة لمنطقة وهنا خاص اليقظة
الجو بدا كيحمى فبعض المناطق خصوصا فالجنوب الشرقي
الضباب غادي يكون حاضر فالليل والصباح فالسهول والسواحل الجنوبية
كتوقعو رعود وقطرات فبعض مناطق الجنوب
الضباب غادي يكون حاضر فالليل والصباح فالسهول والسواحل الجنوبية
درجات الحرارة فالصحراء غتبقى طالعة
البحر غادي يكون مزيان للناس اللي كيبغيو الهدوء فالسباحة
الناس لي فالأطلس يوجدو راسهم للبرد
درجات الحرارة متباينة من منطقة لمنطقة وهنا خاص اليقظة
الضباب رجع للسهول الشمالية والوسطى كيما العادة
اللي ناوي يسافر خاصو ياخذ الاحتياطات بسبب الرياح القوية والهبات الرملية
الحر بدا كيزيد فالجنوب الشرقي الله يلطف
الفلاحين خاصهم يراقبو الوضع خاصة مع التغيرات فالحرارة