تعثر ملفات بالوكالة الحضرية بالناظور يثير استياء المواطنين ومطالب بتدخل عاجل

هبة بريس – محمد زريوح

توصل موقعنا بعدة شكايات من مواطنين ومهنيين، تتعلق بتعثر معالجة عدد من الملفات داخل الوكالة الحضرية بالناظور، إضافة إلى أقاليم أخرى تابعة لنفس المؤسسة.

وقد عبّر المشتكون عن استيائهم من بطء المساطر وتعطل مصالحهم المرتبطة بالبناء والتعمير.

وأفادت مصادر محلية أن عدداً من الملفات العالقة تراكمت لأسابيع وربما شهور، دون أن تحظى بالحسم أو التسوية اللازمة، مما تسبب في شلل لدى المستثمرين الخواص، وكذا المواطنين الراغبين في إنجاز مشاريعهم السكنية أو التجارية.

وفي هذا السياق، طالب المتضررون السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، بالتدخل العاجل من أجل تسريع وتيرة المعالجة، وفك الجمود الذي تعرفه هذه الملفات، لما له من أثر سلبي على التنمية المحلية والاستثمار.

كما وجّه المواطنون نداءهم إلى المدير الجديد للوكالة الحضرية بالناظور، من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة وتفعيل آليات العمل الإداري بشكل فعال، مؤكدين أن تعيينه شكّل بارقة أمل لدى الساكنة لإعادة الثقة في دور الوكالة كمرفق عمومي يجب أن يخدم المواطن بشكل مباشر.

ولم تقتصر الدعوات على إدارة الوكالة فقط، بل طالبت عدة أصوات مدنية وجمعوية عامل إقليم الناظور بدوره بالتدخل، لمواكبة الوضع وتفعيل التنسيق بين المؤسسات، بما يضمن تسوية الملفات العالقة وإنصاف المواطنين.

ويُذكر أن الوكالة الحضرية بالناظور شهدت مؤخراً تعيين مدير جديد، الأمر الذي علّقت عليه الساكنة آمالاً كبيرة لإعادة الحيوية والنجاعة لهذه المؤسسة، خصوصاً في ظل ما تعانيه من اختلالات أثرت سلباً على مصالح المواطنين ومناخ الاستثمار بالإقليم.