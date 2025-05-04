close button
هوستون
هوستون

أمريكا.. مصرع شخص وإصابة 13 آخرا في حادث إطلاق نار بمدينة هوستون

4 مايو، 2025 - 5:51 مساءً
0

هبة بريس

قُتل شخص واحد على الأقل وأُصيب 13 آخرون في إطلاق نار وقع فجر اليوم الأحد خلال حفلة منزلية بمدينة هيوستن الأمريكية، وذلك بعدما طُلب من ضيف غير مدعو مغادرة المكان، فبادر إلى إطلاق النار، مما تسبب في حالة من الفوضى وردود فعل مسلحة من آخرين.

وقالت باتريشيا كانتو، نائبة قائد شرطة هيوستن، إن الشرطة تلقت بلاغًا حوالي الساعة 12:50 بعد منتصف الليل، وعند وصولها إلى منزل بجنوب شرق المدينة، سمع عناصرها طلقات نارية وشاهدوا عدداً من المصابين خارج المنزل.

وأوضحت كانتو أن الحفلة كانت عائلية، واندلع إطلاق النار بعد أن تم طرد أحد الأشخاص، ويُرجّح أنه هو من بدأ الاعتداء، قبل أن يقوم آخرون بسحب أسلحتهم وإطلاق النار بدورهم.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث طاولات وكراسٍ منقلبة، وزجاجات مياه وكعك متناثر، ما يعكس حالة الذعر التي سادت أثناء الحفلة.

كما توجهت فرق الإنقاذ والإطفاء لمكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، ونُقل العديد منهم إلى مستشفيات محلية، في حين توجّه آخرون لتلقي العلاج بأنفسهم.

وأكدت الشرطة أن شخصاً واحداً على الأقل فارق الحياة، بينما يخضع عدد من الجرحى لعمليات جراحية وهم في حالة حرجة، دون تأكيد ما إذا تم توقيف مطلق النار الرئيسي، بينما لا تزال التحقيقات جارية.

4 مايو، 2025 - 5:51 مساءً
0

مقالات ذات صلة

الدكتور محمد أمين بلغيت

الجزائر أمام أزمة هوية.. سجال سياسي وشعبي بعد سجن…

2025-05-04 / 18:25
ليبيا

توتر متصاعد بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي قبيل…

2025-05-04 / 18:00
البرتغال

البرتغال تُمهل آلاف الأجانب 20 يوماً لمغادرة أراضيها

2025-05-04 / 17:35
أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض

الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في إسطنبول (فيديو)

2025-05-04 / 16:11
تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد هجوم الصاروخ اليمني

تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد هجوم الصاروخ…

2025-05-04 / 14:09
عيد الأم في إسبانيا.. تقليد سنوي يرسخ قيم المحبة والوفاء

عيد الأم في إسبانيا.. تقليد سنوي يرسخ قيم المحبة…

2025-05-04 / 13:40
يسرائيل كاتس

إسرائيل تتوعد بالرد سبع مرات على صاروخ اليمن

2025-05-04 / 10:46
سقوط صاروخ في وسط إسرائيل

سقوط صاروخ في وسط إسرائيل عقب إطلاقه من اليمن

2025-05-04 / 10:20
صورة ترامب بزي البابا

الجدل يلاحق ترامب بعد نشر صورة له بزي البابا

2025-05-04 / 09:57
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تركيا تنفي عبور طائرة نتنياهو من مجالها الجوي

2025-05-03 / 18:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى