الاعتداء على زعيم المعارضة التركية في إسطنبول (فيديو)

هبة بريس

تعرض أوزجور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، لهجوم مفاجئ أثناء خروجه من مراسيم تأبين بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد.

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظة اقتراب رجل مسن من أوزيل وضربه على وجهه، أثناء مغادرته مركز أتاتورك الثقافي وسط المدينة.



وقد أكد مكتب المدعي العام في إسطنبول توقيف المشتبه فيه على الفور.

وأكدت مصادر أن أوزيل لم يُصب بأذى جراء الاعتداء، الذي وقع خلال تأبين السياسي الكردي الراحل سري ثريا أوندر.