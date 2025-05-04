سقوط صاروخ في وسط إسرائيل عقب إطلاقه من اليمن

هبة بريس

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن سقوط صاروخ في وسط إسرائيل، بعد محاولات فاشلة لاعتراضه عقب إطلاقه من اليمن.

وأشار الجيش إلى أن صفارات الإنذار دوّت في عدة مناطق، بينها تل أبيب، بينما أكدت وسائل إعلام محلية أن الصاروخ سقط قرب مطار بن غوريون.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد تُظهر تصاعد أعمدة دخان كثيف من منطقة المطار، في حين تم تعليق الرحلات الجوية لفترة قصيرة قبل استئنافها لاحقًا.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان جماعة الحوثي يوم الجمعة عن تنفيذ هجوم جديد على إسرائيل، وهي هجمات تتكرر منذ اندلاع الحرب في غزة، وتُشكل تحديًا متزايدًا لمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي.