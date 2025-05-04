تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب بعد هجوم الصاروخ اليمني

هبة بريس

أعلنت عدد من شركات الطيران الدولية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب، بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن سقط في منطقة قريبة من مطار بن غوريون الدولي وسط إسرائيل، ما تسبب في حالة استنفار أمني وإرباك في حركة الطيران.

لوفتهانزا وشركات تابعة توقف الرحلات حتى 6 ماي

قالت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران إنها قررت تعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى السادس من مايو الجاري، وذلك في ضوء التطورات الأمنية المتسارعة. وأوضحت المجموعة، التي تضم شركات مثل “سويس”، و”الخطوط النمساوية”، و”بروكسل إيرلاينز”، و”إي.تي.إيه” الإيطالية، أنها ألغت كافة الرحلات المقررة لهذا اليوم.

شركات طيران أخرى تنضم للقرار

انضمت شركات أخرى إلى القرار ذاته، من بينها “إير يوروبا” و”إير إنديا”، حيث أعلنتا بدورهما إلغاء الرحلات إلى تل أبيب، نظراً لتصاعد التوتر في المنطقة، والخطر المحتمل على حركة الطيران المدني.

“ويز إير” و”دلتا إير” تعلقان الرحلات مؤقتًا

في السياق ذاته، أكدت شركة “ويز إير” المجرية منخفضة التكلفة أنها ستوقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى صباح يوم الثلاثاء، بينما أعلنت “دلتا إير” الأمريكية إلغاء رحلة كانت مقررة من مطار جون كينيدي بنيويورك إلى تل أبيب، وكذلك رحلة العودة في اليوم التالي.

الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط صاروخ وإصابات طفيفة

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من الأحد، أن صاروخاً أُطلق من اليمن سقط في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراضه. وأشارت القناة 13 العبرية إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة، بينما أكدت خدمة الإنقاذ “نجمة داوود الحمراء” إصابة ثمانية أشخاص.

استئناف الملاحة في مطار بن غوريون

ورغم الحادث، أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف مؤقت، وسط تعزيزات أمنية إضافية بالمطار والمناطق المحيطة به.