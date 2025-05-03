تركيا تنفي عبور طائرة نتنياهو من مجالها الجوي

هبة بريس

نفت وزارة الخارجية التركية، السبت، صحة ما تم تداوله بشأن السماح لطائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحليق فوق الأجواء التركية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أونجو كتشالي، في بيان رسمي: “الادعاءات بشأن منح الإذن لطائرة نتنياهو لا أساس لها من الصحة، ولم يُقدَّم أي طلب رسمي بهذا الخصوص”.

خلفية الزيارة الإسرائيلية إلى أذربيجان

وكان من المقرر أن يقوم نتنياهو بزيارة رسمية إلى أذربيجان تمتد لخمسة أيام، بدءًا من الأربعاء المقبل، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن تركيا رفضت مؤخرًا عبور طائرة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في طريقه لحضور مؤتمر المناخ في باكو.

إلغاء زيارة هرتسوغ والجدل حول الأسباب

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة “12”، فقد تم إلغاء زيارة هرتسوغ لأذربيجان لأسباب وصفتها بـ”الأمنية”.

لكن مصادر في الخارجية الأذربيجانية أوضحت لموقع “كاليبر” أن السبب الحقيقي للإلغاء يتعلق برفض تركيا مرور الطائرة في مجالها الجوي، لا بالجوانب الأمنية كما ادعت إسرائيل.

توتر دبلوماسي صامت

ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” رد فعل أذربيجان على إلغاء الزيارة بأنه “أقل من إيجابي”، ما يعكس احتمال وجود توتر خلف الكواليس بين الجانبين الإسرائيلي والأذربيجاني.