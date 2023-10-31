أمريكي يق__تل طبيبة مسلمة “طعنا” في “هيوستن” الأمريكية

2023-10-31 / 18:28
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هبة بريس _ متابعة

قتلت طبيبة مسلمة طعناً حتى الموت في منطقة هيوستن الأمريكية، وألقي القبض على القاتل من قبل الشرطة التي تقول إنه “لا يوجد دليل على أن الجريمة بدافع الكراهية”.

وتدعى الطبيبة التي تعرضت للقتل “تالات جيهان خان”، وتختص في طب الاطفال، وقد لقيت حتفها إثر الطعن عدة مرات يوم 28 أكتوبر الجاري، في مجمع سكني في كونرو، تكساس، والتي تقع على بعد حوالي 50 ميلاً شمال هيوستن.

بدورها ألقت الشرطة الأمريكية القبض على القاتل “مايلز جوزيف فريدريش”، البالغ 24 عاماً، بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى

وأصدر المستشفى التي كانت تعمل فيها خان، بيانا قالت فيه إن فريق المستشفى حزين لما جرى لأحد كوادره الطبية، التي وصفتها بـ “المحترمة والمحبوبة”

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‫7 تعليقات

  6. يقتل نفس بريئة بغير حق ويدخل للسجن الأمريكي يعيش كالأمير حلل وناقش قاليك سجين

  7. المستشفى حزين ! و ماذا بعد ؟
    لا يوجد دليل على أن القتل كان بدافع الكراهية ! يبدو أنه بدافع الحب إذن !

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