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صورة ترامب بزي البابا
صورة ترامب بزي البابا

الجدل يلاحق ترامب بعد نشر صورة له بزي البابا

4 مايو، 2025 - 9:57 صباحًا
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هبة بريس

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة له على منصته “تروث سوشيال” وهو يرتدي زي البابا، تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد تصريح ساخر منه قال فيه إنه يود أن يكون البابا المقبل.

وظهرت الصورة التي نشرها ترامب وهو يرتدي الزي البابوي الأبيض ويرفع سبابته اليمنى نحو السماء، وذلك تزامناً مع اقتراب اجتماع الكرادلة لاختيار خليفة جديد للبابا فرنسيس.

وفي تصريحات صحافية سابقة، قال ترامب رداً على سؤال حول من يتمنى أن يكون البابا القادم: “أود أن أكون أنا، هذا سيكون خياري الأول”.

هذه المزحة لم تلقَ ترحيباً من المؤتمر الكاثوليكي في نيويورك، الذي هاجم الصورة وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “لا شيء ذكي أو مضحك في هذه الصورة، سيدي الرئيس”، مضيفاً: “لقد ودعنا لتونا البابا فرنسيس، والكرادلة على وشك انتخاب خليفة له، لا تستخفوا بنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 20% من الأميركيين يعتنقون الكاثوليكية، وكان نحو 60% منهم قد صوتوا لصالح ترامب، بحسب استطلاعات نوفمبر الماضي.

وسبق أن دخل ترامب في مواجهة مع البابا فرنسيس خلال حملته الانتخابية عام 2016، حين انتقده البابا بسبب دعوته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، قائلاً: “من يبني الجدران بدلاً من الجسور، لا يمكن أن يكون مسيحياً”.

وكان ترامب قد حضر جنازة البابا فرنسيس الأسبوع الماضي، في أول زيارة خارجية له منذ عودته إلى الساحة السياسية، فيما من المقرر أن يبدأ مجمع الكرادلة المغلق لاختيار البابا الجديد في 7 مايو الجاري.

4 مايو، 2025 - 9:57 صباحًا
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‫5 تعليقات

  3. هاد الصورة بالذكاء الاصطناعي باينة مزاح ثقيل خصوصاً فظرف حساس بحال هاد أو من رئيس دولة

    رد

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