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البرتغال
البرتغال

البرتغال تُمهل آلاف الأجانب 20 يوماً لمغادرة أراضيها

4 مايو، 2025 - 5:35 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وكالة الاندماج والهجرة واللجوء في البرتغال أنها ستشرع، اعتباراً من الأسبوع المقبل، في إخطار 4574 أجنبياً بضرورة مغادرة البلاد طوعاً في غضون 20 يوماً، وفق ما نقلته إذاعة وتلفزيون البرتغال عن وزير شؤون الرئاسة أنطونيو ليتاو أمارو.

ويُعد هؤلاء الأشخاص أول دفعة من أصل نحو 18 ألف أجنبي رُفضت طلباتهم للبقاء داخل الأراضي البرتغالية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سياسة جديدة تتبناها حكومة يمين الوسط، التي تستعد لانتخابات مبكرة في 18 ماي الجاري، حيث أعلنت في وقت سابق عن عزمها تشديد قواعد الهجرة، بما يشمل فرض شرط الحصول على تأشيرة عمل لمعظم الراغبين في الإقامة.

يشار إلى أن البرتغال تستضيف حالياً أكثر من مليون أجنبي، وسط نقاش متزايد حول سياسات الهجرة والاندماج داخل البلاد.

4 مايو، 2025 - 5:35 مساءً
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