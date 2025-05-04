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يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس

إسرائيل تتوعد بالرد سبع مرات على صاروخ اليمن

4 مايو، 2025 - 10:46 صباحًا
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هبة بريس

لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، برد عسكري قوي على سقوط صاروخ أُطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون، متوعدًا بأن “الرد سيكون بسبعة أضعاف”.

وفي بيان مقتضب، قال كاتس: “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”، في إشارة إلى نية إسرائيل الرد بقوة على أي استهداف جديد.

من جانبه، دعا بيني غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، إلى تحميل إيران المسؤولية، معتبرًا أنها تقف خلف الهجوم. وكتب على منصة “إكس”: “هذه ليست اليمن، هذه إيران… يجب أن تدفع طهران الثمن”.

وكانت سلطات مطار بن غوريون قد أوقفت مؤقتًا حركة الملاحة الجوية عقب سقوط الصاروخ، قبل أن تعلن استئناف الرحلات بعد التأكد من سلامة المطار.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بوقوع إصابات طفيفة في صفوف المدنيين، فيما أعلنت “نجمة داوود الحمراء” تسجيل 8 إصابات.

في المقابل، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست أن إسرائيل بصدد مراجعة سياستها تجاه اليمن، وقد تلجأ للرد المباشر على هجمات الحوثيين، خاصة بعدما امتنعت في السابق عن استهداف مواقع داخل اليمن استجابة لطلب أمريكي.

4 مايو، 2025 - 10:46 صباحًا
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