وجدة.. مهرجان العلوم يحتفي بخريجي ثانوية عمر بن عبد العزيز ويكرّم مواهب الذكاء الاصطناعي

هبة بريس – أحمد المساعد

انطلقت يوم الجمعة 2 ماي الجاري، فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان علوم جهة الشرق، الذي تنظمه مؤسسة عمر بن عبد العزيز بمدينة وجدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويُقام المهرجان خلال الفترة من 2 إلى 4 ماي الجاري تحت شعار: “العلوم وتحديات الاستدامة”، في إطار تأكيد دور البحث العلمي والمعرفة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

شهد اليوم الأول تنظيم أكثر من 200 ورشة علمية وتكوينية احتضنتها ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية، بمشاركة 50 ناديا علميا وأكثر من 600 متطوع، ما أتاح الفرصة لأزيد من 15 ألف تلميذ للاستفادة المباشرة من هذه الأنشطة. وركزت الورشات على مواضيع حيوية مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقات المتجددة، البرمجة، الفيزياء، والكيمياء، في أجواء تفاعلية تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار.

واحتضن مسرح محمد السادس يوم السبت 03 ماي الجاري، الجلسة الرسمية للمهرجان، بحضور شخصيات بارزة، حيث أكد جواد بنعدي، رئيس مؤسسة ثانوية عمر بن عبد العزيز، أن المهرجان تحول إلى موعد وطني هام بفضل انفتاحه على مدن مغربية عدة، مشيرًا إلى تزامنه مع احتفالات المؤسسة بمرور 110 سنوات على تأسيسها.

وتخللت الجلسة، تكريم عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم والي جهة الشرق خطيب الهبيل، الذي ألقى كلمة مؤثرة استحضر فيها ذكرياته كطالب بثانوية عمر بن عبد العزيز، مشيدًا بالدينامية التنموية التي تعرفها الجهة بفضل التوجيهات الملكية السامية. كما تم تكريم شخصيات أخرى محلية ودولية، أبرزها محمد العزاوي، Christian Nucci، Jean-Paul Aimetti، والباحث المغربي بدر المقري.

واختتمت الجلسة، بالتأكيد على أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كأحد أعمدة الثورة الصناعية الرابعة، والدعوة إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية لبناء اقتصاد معرفي مستدام.