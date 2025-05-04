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جماعة الويدان
جماعة الويدان

استئنافية مراكش تؤيد الحكم ضد رئيس جماعة الويدان السابق

4 مايو، 2025 - 5:19 مساءً
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هبة بريس – محمد الهروالي

حسمت محكمة الاستئناف بمراكش الجدل القانوني الذي رافق ملف رئيس جماعة الويدان السابق، بعدما أصدرت حكماً نهائياً يُؤيّد الحكم الابتدائي الصادر في حقه، ما يُسدل الستار على قضية استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام المحلي.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد توصلت قيادة جماعة الويدان، خلال الأسبوع الجاري، بمراسلة رسمية من الجهات المختصة تُبلغها بمنطوق الحكم القضائي النهائي، مع تحديد الإجراءات التنظيمية المرتبطة بإجراء الانتخابات الجزئية بالدائرة الانتخابية رقم 25، والتي يُرتقب تنظيمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسألة ترشح الرئيس السابق باتت محسومة بشكل نهائي، في ظل السوابق القضائية التي تمنع الترشح المتتالي في حالات مماثلة، ما يعني استبعاده رسمياً من خوض غمار الانتخابات المنتظرة.

ويُرتقب أن تشرع السلطات المعنية في تنزيل الترتيبات القانونية الخاصة بإيداع الترشيحات والإعلان عن تاريخ الاقتراع، وسط ترقب سياسي وشعبي لما ستُسفر عنه هذه الاستحقاقات الجزئية.

4 مايو، 2025 - 5:19 مساءً
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