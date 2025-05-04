عاجل.. قاضي التحقيق باستئنافية مراكش يمتّع منفذي الهجوم على “ڤيلا” بأولاد حسون بالسراح المؤقت

هبة بريس-محمد ضاهر

أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف الفرنسيين من أصول مغربية والمتابعين بتهم الهجوم على “ڤيلا” مواطن موريتاني يحمل الجنسية الفرنسية، على أنظار قاضي التحقيق.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد عكف قاضي التحقيق على دراسة المحاضر، وبعد الاستماع إلى كل الأطراف تمهيديا، قرر متابعة المتهمين في حالة سراح، مع سحب جوازي سفريهما، وإغلاق الحدود في وجههما، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.

تجدر الإشارة إلى ان الضحية تقدم بتنازل كتابي عن طريق دفاعه، في مواجهة المشتكى بهما، واللذان سيشرع قاضي التحقيق في الإسماع إليهما تفصيلياً، لفك لغز هذه الجريمة.