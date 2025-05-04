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حالة الطقس
حالة الطقس

طقس غد الإثنين.. الحرارة ترتفع والبحر قليل الهيجان

4 مايو، 2025 - 8:27 مساءً
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تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الاثنين، نزول قطرات مطرية بكل من مناطق طنجة واللوكوس، في حين ستكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلسين الكبير والمتوسط وبالأقاليم الصحراوية للمملكة.

كما يرتقب تكون كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، بالسهول الشمالية والوسطى، والسايس، وهضاب الفوسفاط وشمال غرب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، وبالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 14 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و 15 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع بمعظم مناطق البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية.

4 مايو، 2025 - 8:27 مساءً
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