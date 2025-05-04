متابعة فرنسيين من أصول مغربية في قضية اعتداء بمراكش

هبة بريس-مراكش

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة مواطنَين فرنسيَين من أصول مغربية في حالة سراح، للاشتباه في تورطهما في قضية اعتداء جسدي وسرقة استهدفت مواطناً فرنسياً من أصول موريتانية، داخل فيلا كان يكتريها بجماعة أولاد حسون ضواحي المدينة الحمراء.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها هبة بريس، فإن الضحية، تعرّض للاعتداء من طرف شخصين ملثمين، قاما بتكبيله وسرقة محتويات من مقر سكناه، قبل أن ينجح في الفرار ويبلغ مصالح الدرك الملكي.

وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات التقنية، التي باشرتها عناصر الدرك بتنسيق مع الشرطة القضائية الولائية بمراكش، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهما داخل المركب السكني “برستيجيا” بشارع محمد السادس، فيما تم توقيف الثاني قرب محطة القطار، حيث كان يكتري شقة بإحدى العمارات السكنية.

وأكدت نفس المصادر أن الواقعة تدخل في سياق تصفية حسابات بين شبكات إجرامية دولية في انتظار ما قد يسفر عنه التحقيق