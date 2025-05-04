متابعة فرنسيين من أصول مغربية في قضية اعتداء بمراكش
هبة بريس-مراكش
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة مواطنَين فرنسيَين من أصول مغربية في حالة سراح، للاشتباه في تورطهما في قضية اعتداء جسدي وسرقة استهدفت مواطناً فرنسياً من أصول موريتانية، داخل فيلا كان يكتريها بجماعة أولاد حسون ضواحي المدينة الحمراء.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها هبة بريس، فإن الضحية، تعرّض للاعتداء من طرف شخصين ملثمين، قاما بتكبيله وسرقة محتويات من مقر سكناه، قبل أن ينجح في الفرار ويبلغ مصالح الدرك الملكي.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحريات التقنية، التي باشرتها عناصر الدرك بتنسيق مع الشرطة القضائية الولائية بمراكش، أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهما داخل المركب السكني “برستيجيا” بشارع محمد السادس، فيما تم توقيف الثاني قرب محطة القطار، حيث كان يكتري شقة بإحدى العمارات السكنية.
وأكدت نفس المصادر أن الواقعة تدخل في سياق تصفية حسابات بين شبكات إجرامية دولية في انتظار ما قد يسفر عنه التحقيقتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
11 تعليقات
تكبيل الضحية وسرقته يشير إلى عمل احترافي ومدروس
التحقيقات التقنية لعبت دورا أساسيا في تحديد أماكن المتورطين
تدخل الدرك الملكي والشرطة القضائية كان حاسما في توقيف المشتبه فيهما
القضية تكشف عن امتداد الصراعات بين شبكات إجرامية دولية إلى داخل المغرب
بحال هاد الجرائم ماشي غير سرقة راه كاين تصفية حسابات خايبة
كيفاش جوج ملسمين يدخلو ويكبلو ويشدوه وماشي صدفة
قرار المتابعة في حالة سراح يطرح تساؤلات حول ظروف الاعتقال
الناس خاصهم يردو البال راه الشبكات الإجرامية ما بقاتش بعيدة
استهداف مواطن داخل فيلا بأولاد حسون يعكس خطورة الجريمة المنظمة
الضحايا ولاو ماشي آمنين حتى فالفيلا اللي كاريينها
اللي تسد فبرستيجيا واللي لقاوه قرب محطة القطار كيبان التنظيم