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ال "بيجيدي " يشيد بالرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام بنكيران

ال “بيجيدي ” يشيد بالرسالة الملكية الموجهة إلى الأمين العام بنكيران

4 مايو، 2025 - 8:35 مساءً
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هبة بريس – الرباط

أشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عالياً بالرسالة الملكية السامية التي بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للحزب، وذلك خلال المؤتمر الوطني الثامن للحزب.

وثمنت الأمانة العامة ما حملته الرسالة الملكية من مضامين نبيلة تعكس عناية جلالة الملك بالمؤسسات الحزبية، وتقديره للأدوار التي تضطلع بها في ترسيخ قيم الوطنية وخدمة الصالح العام، كما نوهت الأمانة العامة بتقدير جلالته لتشبث الأمين العام وأعضاء الحزب الراسخ بثوابت الأمة ومقدساتها، وحرصهم المتواصل على الدفاع عن المصالح العليا للوطن التي تسمو فوق كل اعتبار.

وفي سياق انعقاد أول اجتماع لها بعد المؤتمر، عبرت الأمانة العامة عن عميق شكرها وتقديرها لأعضاء الأمانة العامة المنتهية ولايتهم، وهم: الأخت صباح بوشام، والأخت جهاد الرباح، والأخ محمد الرضى بنخلدون، والأخ إدريس عدوي صقلي، والأخ عبد الله هامل، والأخ نبيل الشيخي، والأخ الحبيب الشوباني، على ما بذلوه من جهود مقدرة، وعلى مساهماتهم النوعية في العمل الحزبي الجاد والمسؤول خلال المرحلة السابقة.

واعتبرت الأمانة العامة أن هذه المرحلة تُوِّجت، بفضل تضافر الجهود، بعقد مؤتمر وطني ناجح شكل انطلاقة جديدة وواعدة للحزب، بما يعزز موقعه في المشهد السياسي الوطني، ويمكنه من مواصلة أداء أدواره الدستورية بكل التزام ومسؤولية.

4 مايو، 2025 - 8:35 مساءً
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