مجلس جهة الشرق يصادق على 42 نقطة في دورة استثنائية

هبة بريس – أحمد المساعد

عقد مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء بمقره في مدينة وجدة، دورة استثنائية برئاسة محمد بوعرورو، رئيس المجلس، وبحضور خطيب الهبيل، والي الجهة. وتمت المصادقة على 42 نقطة ضمن جدول الأعمال، شملت اتفاقيات شراكة في مجالات حيوية، أبرزها تزويد الجماعات والدواوير بالماء الصالح للشرب، حماية البيئة، التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تعزيز البنيات التحتية، والنهوض بالعالم القروي والمناطق الحدودية، إلى جانب دعم التعاون الدولي اللامركزي جنوب-جنوب.

وشهدت الدورة نقاشاً مستفيضاً، حيث أكد المشاركون أهمية تبني منظور جهوي في معالجة القضايا، مع التركيز على أولويات الماء والتشغيل، وضرورة البحث عن مصادر تمويل جديدة، والعمل على تشكيل لوبي جهوي للترافع عن مصالح الجهة.

وتميزت الدورة بجودة التسيير والتوافق بين الأعضاء حول النقاط المدرجة.