حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس والأحرار يستمر في تصدر المشهد السياسي
هبة بريس
اعتبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ومنسقه بجهة الداخلة واد الذهب، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس، وبمنطق “أغاراس أغاراس”.
وفي كلمة له اليوم السبت خلال افتتاح الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب باسم “مسار الإنجازات”، أشاد حرمة الله، بالنتائج الأخيرة التي حققها حزب “الأحرار” في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة، معتبرا أنها تؤكد استمرار “الأحرار” في تصدر المشهد السياسي الوطني، منوها، بالمنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مردفا أن “سيدنا الله ينصرو عطا للصحراء الحكم الذاتي.. سيدنا دار الطاقة المتجددة وميناء الداخلة..”.
ووقف تطرق حرمة الله، عند المنجزات التي حققتها الحكومة على المستوى الوطني، وخاصة ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
ماشي غير “مسار الإنجازات”، خصنا نشوفو “مسار المحاسبة” حتى هو.
برافو على الإنجازات، ولكن خاص تقييم واقعي واش المواطن فعلاً مستافد؟
الحكم الذاتي فالصحراء مشروع كبير، ولكن خاص المسؤولين يواكبوه بخدمة المواطن.
وشي مرات كنحس الخطابات كلها بحال بحال، كلام زوين بلا تطبيق.
الطاقة المتجددة والميناء فداخلة مهمين، ولكن المواطن باغي الصحة والتعليم والشغل.
الطاقة المتجددة والميناء فداخلة مهمين، ولكن المواطن باغي الصحة والتعليم والشغل.
السياسيين ولىو كيتفاخروا بالمنجزات ديال سيدنا، واش ماشي المفروض يديرو خدمتهم هما؟
المنجزات فالصحراء كاينة، ولكن باقي مناطق المغرب كتعاني، خاص توازن.
“أغاراس أغاراس” زوينة فالهضرة، ولكن خاصنا نشوفوها فالميدان، ماشي غير فالتجمعات.
إيوا زوين يكون الفعل السياسي بأخلاق، ولكن فين هي النتائج اللي كتحس بها فجيوب الناس؟