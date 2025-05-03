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حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس والأحرار يستمر في تصدر المشهد السياسي

حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس والأحرار يستمر في تصدر المشهد السياسي

3 مايو، 2025 - 5:50 مساءً
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هبة بريس

اعتبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ومنسقه بجهة الداخلة واد الذهب، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس، وبمنطق “أغاراس أغاراس”.

وفي كلمة له اليوم السبت خلال افتتاح الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب باسم “مسار الإنجازات”، أشاد حرمة الله، بالنتائج الأخيرة التي حققها حزب “الأحرار” في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة، معتبرا أنها تؤكد استمرار “الأحرار” في تصدر المشهد السياسي الوطني، منوها، بالمنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مردفا أن “سيدنا الله ينصرو عطا للصحراء الحكم الذاتي.. سيدنا دار الطاقة المتجددة وميناء الداخلة..”.

ووقف تطرق حرمة الله، عند المنجزات التي حققتها الحكومة على المستوى الوطني، وخاصة ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية.

3 مايو، 2025 - 5:50 مساءً
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‫10 تعليقات

  5. الطاقة المتجددة والميناء فداخلة مهمين، ولكن المواطن باغي الصحة والتعليم والشغل.

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  6. الطاقة المتجددة والميناء فداخلة مهمين، ولكن المواطن باغي الصحة والتعليم والشغل.

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  7. السياسيين ولىو كيتفاخروا بالمنجزات ديال سيدنا، واش ماشي المفروض يديرو خدمتهم هما؟

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  9. “أغاراس أغاراس” زوينة فالهضرة، ولكن خاصنا نشوفوها فالميدان، ماشي غير فالتجمعات.

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  10. إيوا زوين يكون الفعل السياسي بأخلاق، ولكن فين هي النتائج اللي كتحس بها فجيوب الناس؟

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