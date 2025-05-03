حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس والأحرار يستمر في تصدر المشهد السياسي

هبة بريس

اعتبر محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” ومنسقه بجهة الداخلة واد الذهب، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس، وبمنطق “أغاراس أغاراس”.

وفي كلمة له اليوم السبت خلال افتتاح الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب باسم “مسار الإنجازات”، أشاد حرمة الله، بالنتائج الأخيرة التي حققها حزب “الأحرار” في الانتخابات الجماعية الجزئية الأخيرة، معتبرا أنها تؤكد استمرار “الأحرار” في تصدر المشهد السياسي الوطني، منوها، بالمنجزات الكبيرة التي تم تحقيقها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مردفا أن “سيدنا الله ينصرو عطا للصحراء الحكم الذاتي.. سيدنا دار الطاقة المتجددة وميناء الداخلة..”.

ووقف تطرق حرمة الله، عند المنجزات التي حققتها الحكومة على المستوى الوطني، وخاصة ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية.