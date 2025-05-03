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لحسن السعدي
لحسن السعدي

السعدي: أخنوش يدعم ويرد الاعتبار للشباب على عكس بعض الأحزاب السياسية الأخرى

3 مايو، 2025 - 11:28 مساءً
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هبة بريس – الداخلة

أكد لحسن السعدي، الوزير والقيادي التجمعي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رد الاعتبار للشباب وقام بدعمهم، عكس ما يوجد في بعض الأحزاب السياسية الأخرى.

وفي كلمة له اليوم السبت من مدينة الداخلة، في افتتاح الجولة التواصلية التي أطلقها الحزب تحت إسم “مسار الإنجازات”، وجه السعدي، مجموعة من الرسائل المبطنة لبعض خصومه السياسيين، وقال: “أعلن تضامني مع شباب أحد الأحزاب (في إشارة لحزب العدالة والتنمية)، الذي كان يقف خلف أمينه العام في مؤتمر حزبه، وقال عنه هذا ايلا جرار جرا غيكون مدير لمقر الحزب”.

وعقب السعدي على هذا التصرف بالقول إن أخنوش يفعل عكس ذلك، وقام بإعادة الاعتبار للشباب في تقلدهم مناصب المسؤولية.
وتابع: “… عندما تم استوزاري اتصلت بي جميع شبيبات الأحزاب الأخرى، وقالو لي أن أخنوش راجل وبقا فكلمتو عندنا قال لنا كشباب في مراكش كاين اللي غيكون فيكم برلمانيين ووزراء.. وها أنا اليوم وزير في حكومة جلالة الملك”.

السعدي: أخنوش يدعم ويرد الاعتبار للشباب على عكس بعض الأحزاب السياسية الأخرى

وفي نفس الكلمة أمام أزيد من 2.000 من مناضلي الحزب بجهة الداخلة واد الذهب، اعتبر الأحزاب الأخرى “كيحسدونا لأنه عندنا مشروعية الميدان ومشروعية الإنجاز، لأننا غيرنا المفهوم البئيس للسياسة التي كانت مجرد شعارات، لكن أخنوش غير معنى السياسة عندما أضاف لها الوفاء والالتزام”، على حد تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار أعلن إطلاق جولة تواصلية تشمل 12 جهة وأزيد من 70 مدينة بالمملكة. كما عقد الحزب على هامش هذا اللقاء، اجتماع مكتبه السياسي، وكذا “نقاش الأحرار” الذي احتضنه مدينة الداخلة.

3 مايو، 2025 - 11:28 مساءً
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