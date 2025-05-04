قيادي فلسطيني يشيد بأدوار الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية
هبة بريس
أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، حسن فرج، أمس السبت بمراكش، أن المغرب تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يضطلع “بدور محوري ” في دعم القضية الفلسطينية.
وقال فرج، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين – الديمقراطيين (2 و3 ماي)، “نثمن عاليا دعم المغرب للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.
وأضاف فرج وهو أيضا عضو حركة فتح، أن هذا الدعم يندرج في إطار دفاع المملكة عن مختلف القضايا العربية والإفريقية، مشددا على “الدور الهام والمحوري والأساسي” الذي يلعبه المغرب علىتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
10 تعليقات
نتمنو يبقى الصوت المغربي قوي فالعالم ويزيد يدافع على الحق والعدالة
حسن فرج كيشكر المغرب وهاد الاعتراف كيبين المجهودات اللي كتدار الله ينصر ملكنا اللحبيب
فلسطين فالقلب ديال كل مغربي حر ومواقفنا واضحة من نهار لول
هاد المنتدى فرصة باش نسمعو صوت الشباب فالسياسة والدبلوماسية
لجنة القدس تحت رئاسة الملك خدامة وباينة فالمواقف الدولية
المغرب معروف بالمواقف ديالو الثابتة خصوصا فالقضايا العادلة بحال فلسطين
الدعم ديال المغرب ماشي غير كلام كاين فالميدان وهاد شي كنفتاخرو بيه
حسن فرج قال كلمة حق والمغاربة فعلاً ما عمرهم أنساو فلسطين أو علا رأسهم القائد الاعلا لهدا الوطن أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه
الله يخلينا ملكنا أو يحفظو لينا داير خدمتو فالقضية وكيعطي صورة زوينة لبلادنا
المغرب ديما واقف مع القضية الفلسطينية وهاد الشي كيعرفوه الجميع