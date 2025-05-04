قيادي فلسطيني يشيد بأدوار الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية

هبة بريس

أكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني، حسن فرج، أمس السبت بمراكش، أن المغرب تحت القيادة النيرة للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يضطلع “بدور محوري ” في دعم القضية الفلسطينية.

وقال فرج، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين – الديمقراطيين (2 و3 ماي)، “نثمن عاليا دعم المغرب للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.

وأضاف فرج وهو أيضا عضو حركة فتح، أن هذا الدعم يندرج في إطار دفاع المملكة عن مختلف القضايا العربية والإفريقية، مشددا على “الدور الهام والمحوري والأساسي” الذي يلعبه المغرب على