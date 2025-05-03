من الداخلة.. أخنوش يعدد الإنجازات الإجتماعية لحكومته ويرد على المغالطات

هبة بريس – الداخلة

من مدينة الداخلة، التي اختارها حزبه لتكون منطلقا للجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في كلمته خلال إشرافه على إطلاق هذه المبادرة، إنها جاءت لإعطاء الخطوط العريضة للإنجازات والأوراش الحكومية، وما تحقق في البرامج الميدانية على الصعيد الترابي، وذلك بعدما نجح “الأحرار” في إطلاق “مسار الثقة” وتصدروا الانتخابات، و”مسار التنمية” وشكلوا حكومة منبثقة من أغلبية ذات برامج متكاملة.

حكومة اجتماعية..

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يقودها قامت بمجموعة من المنجزات فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، ضاربا لذلك مثلا بدعم السكن، والدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة بميزانية سنوية تصل إلى 26 مليار درهم، إضافة إلى نظام “أمو تضامن” الذي تستفيد منه كذلك 4 ملايين أسرة، تخصص الدولة لأداء اشتراكاتهم الشهرية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ميزانية سنوية بحوالي 10 ملايير درهم.

وخلص رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أمام المحفل الذي ضم أزيد من 2000 من مناضلي ومناضلات حزبه، إلى أن هذه كلها برامج اجتماعية احتاجت إلى الشجاعة في تنزيلها.

رد على المغالطات..

واعتبر المتحدث، أن حزب “التجمع” الذي يقود الحكومة يتعرض اليوم لمجموعة من الإشاعات، مبديا استغرابه من مسؤول سياسي سابق كان وزيرا يقوم بتغليط الرأي العام، ولا يفرق بين 430 مليون درهم لدعم استيراد أضاحي العيد، و1.300 مليار سنتيم ادعى أن الحكومة خصصتها للدعم..

وشدد أخنوش، على أنه من الواضح من خلال ترويجه للرقم الأخير أنه يكذب أو “مفاهمش”، أو هما معا، معتبرا أن هذا نوع من العبث لا يليق بالعمل السياسي.

الأخلاق والسياسة..

واعتبر رئيس حزب “الحمامة”، أن السياسة بالنسبة إلى حزبه هي العمل، وهي الجدية، وهي الوفاء بالالتزامات المقدمة ‏للمواطنين.‏ وأضاف أن “الأحرار” لا يكذبون، وإذا لم يتمكنوا من الوفاء بأحد التزاماتهم فإنهم يقولون ذلك للمغاربة، مشددا أنه على السياسي أن يجيد الإنصات والتواصل مع المواطن.‏

وأكد أخنوش، أن السياسة هي العمل وليس ترديد كلمات الشب والشتم، قائلا “السياسة هي واش عندك ولا معندكش.. واللي معندوش من الأحسن يسكت حتى لا يقوم بتلويث الجو”، مبرزا أن المواطنين رغم التشويش والمغالطات يدركون الحقيقة، لأن “الأحرار” لا يكذبون ويتحدثون ‏مع المواطن لغة الصراحة، وفق تعبيره.‏

وشدد على أن هناك اليوم من يقوم بالتشويش على العمل الحكومي، لكن التشويش تجاوز ‏الحكومة وأصبح يستهدف المغرب. مضيفا أنه “كاين المخربقين” في السياسة مع الأسف.‏

يُذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، أعلن عن إطلاق جولة تواصلية تشمل 12 جهة وأزيد من 70 مدينة بالمملكة، وعقد على هامش هذا اللقاء اجتماع مكتبه السياسي، وكذا “نقاش الأحرار” الذي احتضنه مدينة الداخلة.