أخنوش: حزب “الأحرار” ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية

هبة بريس

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالداخلة، أن حزبه عازم على المساهمة في تسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

وقال أخنوش، بمناسبة انطلاق الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” من جهة الداخلة-وادي الذهب، والتي أطلقها الحزب للتوقف عند حصيلة منتصف الولاية وتعزيز حوار القرب، إن “حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل التزامه ببناء دولة اجتماعية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال تنزيل مبادرات ملموسة لصالح للمواطنين”.

وذكر بأن الأوراش الملكية الكبرى، ولا سيما تعميم الحماية الاجتماعية، تشكل أساس العمل السياسي للحزب في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي هذا السياق، سلط أخنوش الضوء على عدد من التدابير ذات الطابع الاجتماعي من قبيل تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين دخل فئات مهنية متعددة، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد، خاصة بالنسبة للبحارة الصيادين التقليديين.

كما أبرز تخفيض الضريبة على الدخل لفائدة الطبقة المتوسطة، من أجل تعزيز قدرتها المالية ومساعدتها على مواجهة تكاليف المعيشة.

وعلى المستوى الجهوي، سجل السيد أخنوش الدينامية التي تشهدها جهة الداخلة-وادي الذهب، من خلال عدة مشاريع مهيكلة، منها تحديث النسيج الحضري، وتعزيز البنى التحتية والخدمات الأساسية.

ومن بين هذه المشاريع ميناء الداخلة الأطلسي، والطريق السريع تزنيت-الداخلة، وكذا محطة تحلية مياه البحر الموجهة لدعم النشاط الفلاحي وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب.

وأشار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن هذه الجولة تأتي امتدادا للمبادرات السابقة للحزب، ولا سيما “مسار الثقة” و”مسار التنمية”، مشددا على أن الحزب لطالما غلب نهج القرب والإنصات الفعال لانشغالات المواطنين.

وأكد أن “السياسة تقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع، وليس بالخطابات”، داعيا مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة التعبئة والمساهمة الفاعلة في صياغة رؤية جماعية لمستقبل البلاد.

وستشمل جولة “مسار الإنجازات”، التي انطلقت من الداخلة، كافة جهات المملكة، بهدف تقديم حصيلة منتصف مسار عمل الحزب على المستويين المحلي والوطني، فضلا عن تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين من خلال لقاءات “نقاش الأحرار”؛ الإطار التشاركي الرامي إلى إثراء النقاش العمومي واقتراح حلول ملموسة تتماشى والأولويات المحلية.

وعشية هذا التجمع، عقد المكتب السياسي للحزب، مساء أمس الجمعة بالداخلة، اجتماعا ترأسه السيد أخنوش، خصص لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والدولية، وكذا تحليل الظرفية السياسية والاجتماعية الراهنة، فضلا عن الجوانب التنظيمية للحزب.

ويدشن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار فلسفة الحزب القائمة على القرب من المواطنين والإنصات إليهم، سلسلة اجتماعات لمكتبه السياسي في مختلف جهات المملكة، مما يعكس تشبث حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهوية المتقدمة كإطار لاتخاذ القرار السياسي خدمة للأولويات المحلية.