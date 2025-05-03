أخنوش: فخورون بعمل الأغلبية الحكومية ونجتهد جميعا داخلها لإيجاد الحلول

هبة بريس – الداخلة

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، عن فخره بعمل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الأحزاب الثلاثة تجتهد جميعا داخل الحكومة لإيجاد الحلول.

وقال أخنوش، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، والتي كانت محطتها الأولى بجهة الداخلة وادي الذهب، إن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات 4 الأخيرة.

وأبرز في هذا السياق أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، على غرار إعطاء الدينامية للحوار الاجتماعي الذي ظل جامدا لسنوات، مؤكدا أنه من غير المعقول عدم التفاعل لسنوات مع مطالب النقابات وانتظارات الشغيلة.

وأفاد رئيس الحكومة بأنه تم تخصيص 46 مليار درهم للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، أو كذلك في أجور أجراء القطاع الخاص الذي سيرتفع فيه الحد الأدنى للأجور بـ 20 في المئة في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، و20 في المئة في النشاطات الفلاحية(SMAG).

واسترسل قائلا “يحق لنا مع ما تحقق من إنجازات رفقة شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين اليوم، أن نفتخر بأننا حكومة اجتماعية، يقودها حزب ديموقراطي اجتماعي، تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يرديها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.