close button
عزيز أخنوش
عزيز أخنوش

أخنوش: فخورون بعمل الأغلبية الحكومية ونجتهد جميعا داخلها لإيجاد الحلول

3 مايو، 2025 - 6:22 مساءً
23

هبة بريس – الداخلة

عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، عن فخره بعمل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الأحزاب الثلاثة تجتهد جميعا داخل الحكومة لإيجاد الحلول.

وقال أخنوش، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، والتي كانت محطتها الأولى بجهة الداخلة وادي الذهب، إن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات 4 الأخيرة.

وأبرز في هذا السياق أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، على غرار إعطاء الدينامية للحوار الاجتماعي الذي ظل جامدا لسنوات، مؤكدا أنه من غير المعقول عدم التفاعل لسنوات مع مطالب النقابات وانتظارات الشغيلة.

وأفاد رئيس الحكومة بأنه تم تخصيص 46 مليار درهم للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، أو كذلك في أجور أجراء القطاع الخاص الذي سيرتفع فيه الحد الأدنى للأجور بـ 20 في المئة في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، و20 في المئة في النشاطات الفلاحية(SMAG).

واسترسل قائلا “يحق لنا مع ما تحقق من إنجازات رفقة شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين اليوم، أن نفتخر بأننا حكومة اجتماعية، يقودها حزب ديموقراطي اجتماعي، تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يرديها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

3 مايو، 2025 - 6:22 مساءً
23

مقالات ذات صلة

عزيز أخنوش من الداخلة

أخنوش: حزب “الأحرار” ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية

2025-05-03 / 19:21
عزيز أخنوش

أخنوش من الداخلة: السياسة هي العمل وليس “السبان”

2025-05-03 / 18:17
حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس والأحرار يستمر في تصدر المشهد السياسي

حرمة الله: أخنوش يمارس الفعل السياسي بأخلاق أولاد الناس…

2025-05-03 / 17:50
أوجار من الداخلة: "حكومة أخنوش تترجم إرادة الملك.. والإنجازات تشهد على تفوقها"

أوجار من الداخلة: “حكومة أخنوش تترجم إرادة الملك.. والإنجازات…

2025-05-03 / 17:10
معاد حجي: "مونديال 2030 فرصة تاريخية لتعزيز الروابط بين الشعوب والأمم"

معاد حجي: “مونديال 2030 فرصة تاريخية لتعزيز الروابط بين…

2025-05-03 / 15:30
الراغب حرمة الله: أخنوش أفلح في منح ثقته للشباب والإنجازات جعلت الداخلة قلعة "تجمعية" بامتياز

الراغب حرمة الله: أخنوش أفلح في منح ثقته للشباب…

2025-05-03 / 14:17
للإنصات للمواطنين.. "الأحرار" يطلق مبادرة تواصلية واسعة تشمل جميع جهات المملكة

للإنصات للمواطنين.. “الأحرار” يطلق مبادرة تواصلية واسعة تشمل جميع…

2025-05-03 / 13:23
الحركة الشعبية ينتخب عزيز فصالي رئيسا للجنة شؤون مغاربة العالم الحركيين

الحركة الشعبية ينتخب عزيز فصالي رئيسا للجنة شؤون مغاربة…

2025-05-03 / 13:08
لشكر: "لم يعد كافيا أن نرفع شعارات التغيير فقط بل لا بد من فعل جماعي"

لشكر: “لم يعد كافيا أن نرفع شعارات التغيير فقط…

2025-05-03 / 12:39
لشكر: "القوى التقدمية في العالم تواجه أصعب اللحظات في القرن"

لشكر: “القوى التقدمية في العالم تواجه أصعب اللحظات في…

2025-05-03 / 11:45

‫23 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى