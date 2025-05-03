أخنوش: فخورون بعمل الأغلبية الحكومية ونجتهد جميعا داخلها لإيجاد الحلول
هبة بريس – الداخلة
عبر عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمدينة الداخلة، عن فخره بعمل الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الأحزاب الثلاثة تجتهد جميعا داخل الحكومة لإيجاد الحلول.
وقال أخنوش، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على إطلاق الجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، والتي كانت محطتها الأولى بجهة الداخلة وادي الذهب، إن الحكومة نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في السنوات 4 الأخيرة.
وأبرز في هذا السياق أن الحكومة اتخذت قرارات شجاعة، على غرار إعطاء الدينامية للحوار الاجتماعي الذي ظل جامدا لسنوات، مؤكدا أنه من غير المعقول عدم التفاعل لسنوات مع مطالب النقابات وانتظارات الشغيلة.
وأفاد رئيس الحكومة بأنه تم تخصيص 46 مليار درهم للزيادة في أجور موظفي القطاع العام، أو كذلك في أجور أجراء القطاع الخاص الذي سيرتفع فيه الحد الأدنى للأجور بـ 20 في المئة في النشاطات غير الفلاحية (SMIG)، و20 في المئة في النشاطات الفلاحية(SMAG).
واسترسل قائلا “يحق لنا مع ما تحقق من إنجازات رفقة شركائنا الاجتماعيين والاقتصاديين اليوم، أن نفتخر بأننا حكومة اجتماعية، يقودها حزب ديموقراطي اجتماعي، تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يرديها، جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
23 تعليقات
الأغلبية الحكومية كتخدم بتجانس وتفاهم.
القطاع الخاص حتى هو استفد من الزيادة.
هاد الحكومة اجتماعية بامتياز.
تحية لكل من ساهم فهاد الإنجازات.
الدينامية اللي رجعات للحوار الاجتماعي ماشي سهلة.
خدمة المواطن هي أولوية ماشي الشعارات.
الزيادة في الأجور رد اعتبار للشغيلة.
هاد الجولة ماشي غير تواصل بل محاسبة بالنّتائج.
السياسة بلا إنجازات غير مضيعة للوقت.
أخنوش كيراهن على الأفعال ماشي الهضرة الخاوية.
الملك باغي دولة اجتماعية والحكومة خدامة على هاد الأساس.
الأحرار كيشدو الطريق بثقة ومسؤولية.
الحكومة فعلاً لقات الحلول لي كانو صعيبين.
هادشي لي دارو فربع سنين ما داروهش آخرين فعشر سنين.
هادشي كيعطي ثقة فالمستقبل.
46 مليار درهم كتأكد الإرادة السياسية الحقيقية.
القرارات الاقتصادية كتعكس وعي سياسي عالي.
الحكومة خدامة بصمت وبإنجازات ملموسة.
قرارات شجاعة كتأكد بأن الحكومة عندها رؤية واضحة.
النتائج لي تحققات كتبين حسن التدبير.
ماشي معقول تبقى المطالب سنين بلا جواب.
الأجر كيزيد والثقة كتقوى بين الدولة والمواطن.
الحكومة واجهت التحديات بشجاعة وتنظيم.