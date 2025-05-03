أخنوش من الداخلة: السياسة هي العمل وليس “السبان”

هبة بريس – الداخلة

أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن العمل السياسي الحقيقي يتمثل في خدمة المواطنين على أرض الواقع، وليس في الاتهامات والشعارات الفارغة.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء حزبي بمدينة الداخلة، ضمن جولة “مسار الإنجازات”، التي أطلقها الحزب لتسليط الضوء على حصيلة العمل الحكومي.

وشدد أخنوش على أن الحكومة لا ترد على من يهاجمها بالكلام، بل ترد بالفعل والإنجاز، قائلاً: “السياسة هي العمل وليس الكلام وليس السبان والشتم، بل برامج ملموسة ومشاريع تخدم المواطن. نحن نشتغل وفق توجيهات جلالة الملك لبناء دولة اجتماعية تلبي تطلعات الشعب المغربي”.

وأضاف أن محاولات التشويش لم تعد تقتصر على العمل الحكومي، بل وصلت إلى المس بالمصلحة الوطنية، وهو أمر مرفوض، مؤكدًا أن حزبه يرفض الدخول في “حرب كلامية” ويختار بدلًا من ذلك التركيز على التنمية، والاستثمار في البنية التحتية، وإطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية حقيقية.

ووجه أخنوش رسالة سياسية واضحة مفادها أن الرهان الحقيقي هو على من يشتغل في الميدان، وليس من يكتفي بتوزيع الاتهامات وإطلاق الخطابات الشعبوية.