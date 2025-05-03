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الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان

الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان

3 مايو، 2025 - 9:35 صباحًا
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هبة بريس – وكالات

حظرت الهند استيراد جميع السلع القادمة من باكستان أو المنقولة عبرها، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين في أعقاب الهجوم الإرهابي الدموي الشهر الماضي.

وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك وفقا لإخطار صدر في 2 مايو، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” اليوم السبت.

وأضافت مديرية التجارة الخارجية أن “هذا القيد مفروض لمصلحة الأمن القومي والسياسة العامة”، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة.

وكان أكثر من عشرين شخصا، معظمهم من السياح، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير قد قتلوا في 22 أبريل، واتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.

ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا.

3 مايو، 2025 - 9:35 صباحًا
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