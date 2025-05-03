الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان
هبة بريس – وكالات
حظرت الهند استيراد جميع السلع القادمة من باكستان أو المنقولة عبرها، وسط تصاعد التوترات بين الدولتين النوويتين في أعقاب الهجوم الإرهابي الدموي الشهر الماضي.
وقالت المديرية العامة للتجارة الخارجية في الهند إن الحظر سيدخل حيز التنفيذ على الفور، وذلك وفقا لإخطار صدر في 2 مايو، حسبما أفادت وكالة “بلومبرغ” اليوم السبت.
وأضافت مديرية التجارة الخارجية أن “هذا القيد مفروض لمصلحة الأمن القومي والسياسة العامة”، مشيرة إلى أن أي استثناء من هذا الحظر سيحتاج إلى موافقة حكومية مسبقة.
وكان أكثر من عشرين شخصا، معظمهم من السياح، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير قد قتلوا في 22 أبريل، واتهمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي باكستان بالتورط في الهجوم، وتعهدت بمعاقبة المسؤولين عنه.
ونفت باكستان أي صلة لها بالهجوم وحذرت من الرد إذا اتخذت الهند إجراء عسكريا.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
14 تعليقات
باكستان نفت تورطها وحذرت من التصعيد
الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصاً.
الهند حملت باكستان مسؤولية الهجوم.
مودي وعد يرد على المسؤولين على الهجوم.
معظم الضحايا كانوا من السياح في كشمير.
الحظر يشمل حتى السلع المنقولة عبر باكستان.
الهند قررت حظر استيراد السلع من باكستان.
القرار جاء بعد الهجوم الإرهابي الأخير.
الجو كيتسخن بين جوج دول نووية.
باكستان قالت ماعندها حتى علاقة بالحادث.
الهند سدات الحدود التجارية مع باكستان.
القرار خرج فـ2 ماي وبدا تطبيقو مباشرة.
كيقولو هادشي داروه على حساب الأمن القومي.
الهجوم اللي وقع فـكشمير خلى الناس خايفين.